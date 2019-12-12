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Жительница Полоцкого района обманула милицию - и теперь заплатит за свою ложь
13.12.2019 08:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Полоцком районе разыгралась семейная ссора, которая закончилась штрафом для местной жительницы. Подробности порталу gorod214.by
История произошла в мае 2019 года.
Жительница деревни Полота позвонила в милицию и сообщила, что сестра облила ее дом бензином и грозится его поджечь. Оказалось, что это было ложное сообщение. Позже сельчанка объяснила, что обиделась на сестру во время застолья и решила ее напугать.
Женщина заплатила штраф в 10 базовых величин (255 рублей). Кроме того, возместила затраты полоцкой милиции — за ложный вызов. Это еще 66 рублей.
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В Полоцком районе разыгралась семейная ссора, которая закончилась штрафом для местной жительницы.
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