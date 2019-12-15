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Ярмарка «Елочный базар» откроется в Кировске 21 декабря

16.12.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Где и как, не нарушая закона, приобрести новогоднюю ель.

Ярмарка «Елочный базар» откроется в Кировске 21 декабря

В связи с приближением новогодних праздников население активно готовится к встрече Нового года, католическому и православному Рождеству. Это сопровождается массовой заготовкой новогодних деревьев как юридическими лицами для продажи населению либо для своих работников, так и гражданами для личных нужд.

В 2019 году ГЛХУ «Бобруйский лесхоз» планируется реализовать 3000 шт. новогодних елей, выращенных на специализированных плантациях. Нередко заготовка елей населением проводится с нарушениями природоохранного законодательства. Работниками ГЛХУ «Бобруйский лесхоз» совместно с представителями горрайинспекций природных ресурсов и охраны окружающей среды, государственной инспекции охраны животного и растительного мира и сотрудниками ОГАИ УВД будут проводиться контрольные мероприятия по выявлению незаконных заготовок деревьев хвойных пород физическими и юридическими лицами. Штраф за незаконное уничтожение или повреждение древесно-кустарниковой растительности составляет от 5 до 50 базовых величин в то время, как стоимость законно приобретенной новогодней красавицы на торговых точках ГЛХУ «Бобруйский лесхоз» гораздо дешевле.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели в промысловых целях осуществляют заготовку новогодних деревьев хвойных пород на основании лесного билета в пределах предоставленных им участков лесного фонда. В случае незаконной вырубки им грозит штраф согласно ст.15.22 Административного кодекса Республики Беларусь от 50 до 300 базовых величин.
По вопросам приобретения новогодних деревьев можно обращаться по телефону 76-09-09.


Ярмарка «Елочный базар» откроется в Кировске 21 декабря

Ярмарка «Елочный базар» откроется 21 декабря и будет проводиться по 31 декабря. Режим работы: с 21 по 30 декабря – с 10.00 до 19.00, 31 декабря – с 9.00 до 13.00. Адрес торговой площадки в г.Кировске: мини-рынок (в районе автостанции).

Отпускные  цены  на  ДЕРЕВЬЯ  НОВОГОДНИЕ  (ЕЛЬ,  СОСНА)
Утверждено приказом №366 от 11.11.2019 г. (прейскурант №11)
№ п/п Наименование продукции Ед. изм. Высота Цена с НДС (20%), руб. за 1 шт.
1 Деревья новогодние ТУ РБ 00969296.004-97 шт до 1 м 8,00
2 Деревья новогодние ТУ РБ 00969296.004-97 шт от 1,1 м до 2 м 10,00
3 Деревья новогодние ТУ РБ 00969296.004-97 шт от 2,1 м до 3 м 19,50
4 Деревья новогодние ТУ РБ 00969296.004-97 шт от 3,1 м до 4 м 26,80
5 Букет новогодний ТУ РБ 100195503.017-2006 шт от 25 до 50 см 6,50
 

ДЕРЕВЬЯ  НОВОГОДНИЕ  В  КАДКАХ  (ЕЛЬ)
Утверждено приказом №366 от 11.11.2019 г. (прейскурант №12-1)
№ п/п Наименование продукции Ед. изм. Высота Цена с НДС, руб. за 1 шт.
1 Деревья новогодние в кадках ТУ РБ 00969296.004-97 шт до 1 м 21,00
2 Деревья новогодние в кадках ТУ РБ 00969296.004-97 шт от 1,1 м до 2 м 26,00
 
 
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Где и как, не нарушая закона, приобрести новогоднюю ель. В связи с приближением новогодних праздников население активно готовится к встрече Нового года,...
 
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