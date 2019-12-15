Ярмарка «Елочный базар» откроется в Кировске 21 декабря

Источник материала: Кировец

Где и как, не нарушая закона, приобрести новогоднюю ель.





В связи с приближением новогодних праздников население активно готовится к встрече Нового года, католическому и православному Рождеству. Это сопровождается массовой заготовкой новогодних деревьев как юридическими лицами для продажи населению либо для своих работников, так и гражданами для личных нужд.

В 2019 году ГЛХУ «Бобруйский лесхоз» планируется реализовать 3000 шт. новогодних елей, выращенных на специализированных плантациях. Нередко заготовка елей населением проводится с нарушениями природоохранного законодательства. Работниками ГЛХУ «Бобруйский лесхоз» совместно с представителями горрайинспекций природных ресурсов и охраны окружающей среды, государственной инспекции охраны животного и растительного мира и сотрудниками ОГАИ УВД будут проводиться контрольные мероприятия по выявлению незаконных заготовок деревьев хвойных пород физическими и юридическими лицами. Штраф за незаконное уничтожение или повреждение древесно-кустарниковой растительности составляет от 5 до 50 базовых величин в то время, как стоимость законно приобретенной новогодней красавицы на торговых точках ГЛХУ «Бобруйский лесхоз» гораздо дешевле.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели в промысловых целях осуществляют заготовку новогодних деревьев хвойных пород на основании лесного билета в пределах предоставленных им участков лесного фонда. В случае незаконной вырубки им грозит штраф согласно ст.15.22 Административного кодекса Республики Беларусь от 50 до 300 базовых величин.

По вопросам приобретения новогодних деревьев можно обращаться по телефону 76-09-09.







Ярмарка «Елочный базар» откроется 21 декабря и будет проводиться по 31 декабря. Режим работы: с 21 по 30 декабря – с 10.00 до 19.00, 31 декабря – с 9.00 до 13.00. Адрес торговой площадки в г.Кировске: мини-рынок (в районе автостанции).