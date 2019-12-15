Журналистку Ольгу Быковскую будут судить за акцию против интеграции с РФ

Журналистку БДГ Ольгу Быковскую 14 декабря вызвали в Ленинский РУВД Минска. Милиционеров интересовало участие Быковский в акции протеста против интеграции Беларуси и России, которая прошла 7 декабря.

Как рассказала журналистка, 15 декабря в РУВД на нее был составлен протокол по статье о нарушении проведения массовых мероприятий (ч. 1 ст. 23.34 КоАП Беларуси). Наказание по данной статье предусматривает штраф до 30 базовых или административны арест. Быковская отмечает, что милиционеры показали ей ее фото крупным планом.

Журналистка отметила, что не отрицала своего участия в акции против интеграции Беларуси и России, подчеркнув свое право на мирный протест, который гарантирует Конституция страны.

«Упэўненая, што зараз важна выступаць у падтрымку суверэнітэту. Улады не толькі не могуць даць сваім грамадзянам гарантыі яго абароны, але і выкарыстоўваюць карны апарат супраць тых для каго незалежная Беларусь безумоўная каштоўнасць», - написала журналистка на своей странице в соцсети.