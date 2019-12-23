У военных доброе сердце

Источник материала: Единство

Военнослужащие 72 ВУЦ не просто приехали к малышам, но и привезли с собой сказку: Дед Мороз и Снегурочка водили с детьми хороводы, слушали стихи и танцевали. И дело здесь не только в подарках, за которые руководство дома ребенка благодарно военным. Дело еще и в той частичке тепла, которую получили воспитанники, пусть и недолго, посидев на ручках, обняв за шею незнакомых, но таких добрых людей.

— По сложившейся традиции, поддерживая республиканскую акцию «Наши дети», личный состав Центра решил поздравить воспитанников ГУЗ «Борисовский специализированный дом ребенка». Военнослужащие провели добровольный сбор денежных средств и закупили продукты, вещи, игрушки для малышей. У нас здесь представители от всех 9 воинских частей, — рассказал заместитель начальника отдела идеологической работы 72 Гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов гвардии подполковник Александр Клыбик. — Пусть эти детки почувствуют приближение праздника, который им особенно необходим.































































