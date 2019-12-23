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Электроток – зона повышенной опасности

24.12.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Категорически запрещается!

Находиться вблизи трансформаторных подстанций, сбивать замки и проникать за ограждения, внутрь электроустановок. Опасно прикасаться и приближаться ближе, чем на 8 метров к любым оборванным проводам.

Нельзя прикасаться к опорам линий электропередачи и забираться на них, набрасывать на провода и опоры ЛЭП посторонние предметы, запускать воздушных змеев вблизи ЛЭП, запрещается самостоятельно устранять неисправности на линиях электропередачи.

Опасно ловить рыбу около линий электропередачи! Расстояние от земли до проводов ЛЭП составляет 6 - 7 метров, а длина удочки доходит до 7 метров. Современные удилища изготавливаются из углепластика - материала, который является проводником электрического тока. Повышенная влажность в границах водоёма, мокрая леска и удилище создают опасность для жизни даже при приближении к проводам действующей ЛЭП, а касание проводов неизбежно приведёт к смертельной или тяжелой травме.

Требования правил безопасности продиктованы необходимостью обеспечить сохранность жизни и здоровья граждан. Несоблюдение этих требований, сознательно или по незнанию, зачастую становится причиной несчастных случаев.

Как правило, поражение электрическим током происходит из-за недопустимого приближения к токоведущим частям электрооборудования. Часто причиной этого выступают противоправные действия: воровство цветного металла, попытки выполнить незаконное подключение.

С целью предупреждения населения об опасности на электроустановках нанесены специальные знаки или закреплены плакаты. Для исключения несанкционированного проникновения посторонних лиц по периметру подстанций выставлено ограждение.

Самыми страшными являются случаи детского травматизма. Дети могут залезть в электроустановку из чистого любопытства, взрослее делают селфи на опорах электропередач, чтобы получить лайки в просторах интернета. Задача взрослых – объяснить им, что это очень опасно. Высоковольтное напряжение опасно даже на расстоянии.

При обнаружении провисшего или оборванного провода, упавшего на землю или деревья, открытых дверей электроустановок, а также поврежденных опор ни в коем случае не приближайтесь к поврежденным проводам ближе чем на 8-10 метров и не проникайте внутрь электроустановки, а немедленно сообщите об этом по номеру 74-04-00 (круглосуточно).

Диспетчер Борисовского РЭС Испеньков В.А.

 
 
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