Пенсионерка из Жодино стала четырехмиллионным пассажиром «Белавиа»

Источник материала: Tut.by

24 декабря впервые в истории авиакомпания «Белавиа» перевезла 4-миллионного пассажира за год. Юбилейным пассажиром стала пенсионерка Татьяна Димитрова из Жодино, сегодня она летит к детям в Париж, чтобы встретить с семьей новогодние праздники.



Фото: пресс-служба «Белавиа»

Как сообщает авиакомпания, на данный момент «Белавиа» перевезла на 20,2% пассажиров больше, чем за аналогичный период 2018 года. Рост пассажиропотока стал возможен благодаря транзитным полетам, развитию маршрутной сети, расширению полетной программы из областных центров и снижению тарифов (во время акций, например).

В 2019 году были открыты новые рейсы в Таллин, Москву (аэропорт Шереметьево), Мюнхен. В следующем году «Белавиа» планирует три новых направления — в Казахстан, Испанию и на Кипр.

4-миллионным пассажиром «Белавиа» стала Татьяна Димитрова из Жодино, сейчас женщина на пенсии, раньше работала медсестрой. Каждый год пассажирка несколько раз летает в Париж навестить детей и внуков. Представители авиакомпании вручили победительнице сертификат на 100 000 баллов программы лояльности. Баллы позволят Татьяне совершить четыре перелета в Париж и обратно.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, вчера в Национальном аэропорту Минск впервые в истории страны встретили 5-миллионного пассажира за год, им стал консультант в финансовой сфере Андрей Прокопчик, на борту самолета Lufthansa он возвращался из Франкфурта в Минск. Количество пассажиров, которые летают через Национальный аэропорт, за последние 11 лет увеличилось в пять раз .