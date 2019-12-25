Маленькими шажками к чистому будущему. Что дети из детского сада № 4 Глуска думают о людях, которые мусорят на улице

Источник материала: Радзiма





Сортировка мусора — невеликая наука. Несложно научиться не бросать все отходы в общее ведро, а завести у себя дома несколько отдельных мест для вторсырья: к примеру, пакет для бумаги, емкости для пластика, стекла и металлических предметов, коробку для опасных отходов (батареек, ртутных ламп), а позже рассортировать раздельно собранный мусор по специальным контейнерам во дворе (что касается жильцов многоквартирных домов) или отнести в пункты приема. Безусловно, сегодня в районе не везде найдешь мусорные баки для вторсырья, однако, согласитесь, даже там, где они есть, далеко не все жители поддерживают раздельный сбор отходов. Конечно, большие проблемы решаются не сразу, но можно начать с малого — с себя и уже сейчас. Со временем раздельный сбор мусора должен стать полезной бытовой привычкой, прививать и воспитывать которую необходимо с детства.

Глусские ученики и дошкольники продолжают сообща со взрослыми собирать макулатуру, пластиковые крышечки, создавать из вторсырья поделки, учиться на занятиях и уроках, как беречь природу и правильно сортировать отходы. О том, что мусор нужно каждый день куда-то девать, а лучше использовать его с пользой, знают и ребята из старших групп детского сада № 4, с которыми я на днях пообщалась. В беседе с детьми выяснилось, что в мусорном ведре в их доме чаще всего можно найти фантики от конфет, консервные банки, картофельные очистки, огрызки, кожуру, сломанные игрушки, бутылки. Не у всех ребят в доме имеются отдельные места для хранения вторсырья, возможно, малыши просто о них не знают. На вопрос, кто у них в семье «дежурный по мусорному ведру», ребята уверенно отвечали, что папа и мама, по очереди, но иногда эту важную миссию родители доверяют своему чаду. А вот вопрос, кто в нашем горпоселке главный по вопросам мусора, заставил дошколят задуматься. Чуть позже последовали ответы: мэр, президент, полигон, мусорная служба. Знают мальчишки и девчонки, что отходы из контейнеров на свалку забирают и увозят мусоровозы. Но что с мусором происходит дальше, дети затруднялись ответить. Только Катя, немного подумав, сказала, что его засыпают песком, потом вырастает травка и получается холмик. А вот самым опасным мусором ребята считают стекло, гвозди, иголки, булавки, спички и зажигалки. Не могла я не поинтересоваться у ребятни и о том, что мы можем сделать, чтобы мусора было меньше. Дети предложили варианты: ничего не покупать, не бросать бумажки, убирать во дворе, построить завод по переработке отходов, использовать бытовой мусор для разных поделок, к слову, Рома уточнил, что можно смастерить кормушку для птиц из пластмассовой бутылки или коробки от сока. С тем, что не место мусору в лесу, в поле, у реки, на улицах, согласились все ребята. Они убеждены, что тех, кто мусорит, нужно обязательно наказывать. Как? Мальчишки считают, что штрафом или даже тюрьмой. Девочки на первый раз простили бы нарушителя и попросили больше так не делать. В конце встречи дошколята сошлись во мнении, что перед тем, как отправить мусор на свалку, его нужно отсортировать. Правда, ребята путались, в контейнер какого цвета необходимо выбрасывать разные виды отходов, но пообещали со временем запомнить эти простые правила и соблюдать их вместе со своими родителями.

А. АВТУХОВА

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