Сильный ветер, гололед, оранжевый уровень. Погода в понедельник не порадует белорусов

Источник материала: Tut.by

Гололед и сильный ветер обещают в Беларуси 30 декабря. По информации специалистов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, на дорогах республики будет гололедица.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Утром и днем в стране ожидается гололед и сильный ветер — порывами до 15−18 м/с. Объявлен оранжевый уровень опасности.

Днем будет облачно, туманно, пройдет небольшой снег, переходящий в дождь.

Температура воздуха ночью — минус 2…-8ºС градусов, местами при прояснениях до минус 9…-11ºС. Днем — от минус 2ºС до +3ºС.