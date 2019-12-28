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Сильный ветер, гололед, оранжевый уровень. Погода в понедельник не порадует белорусов
29.12.2019 13:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Гололед и сильный ветер обещают в Беларуси 30 декабря. По информации специалистов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, на дорогах республики будет гололедица.
Утром и днем в стране ожидается гололед и сильный ветер — порывами до 15−18 м/с. Объявлен оранжевый уровень опасности.
Днем будет облачно, туманно, пройдет небольшой снег, переходящий в дождь.
Температура воздуха ночью — минус 2…-8ºС градусов, местами при прояснениях до минус 9…-11ºС. Днем — от минус 2ºС до +3ºС.
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Утром и днем в стране ожидается гололед и сильный ветер - порывами до 15−18 м/с. Объявлен оранжевый уровень опасности.
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