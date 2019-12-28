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Сильный ветер, гололед, оранжевый уровень. Погода в понедельник не порадует белорусов

29.12.2019 13:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гололед и сильный ветер обещают в Беларуси 30 декабря. По информации специалистов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, на дорогах республики будет гололедица.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Утром и днем в стране ожидается гололед и сильный ветер — порывами до 15−18 м/с. Объявлен оранжевый уровень опасности.

Днем будет облачно, туманно, пройдет небольшой снег, переходящий в дождь.

Температура воздуха ночью — минус 2…-8ºС градусов, местами при прояснениях до минус 9…-11ºС. Днем — от минус 2ºС до +3ºС.

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Теги: Минск
 
 
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Утром и днем в стране ожидается гололед и сильный ветер - порывами до 15−18 м/с. Объявлен оранжевый уровень опасности.
 
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