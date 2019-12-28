«За убийство зверя получил 2,5 тысячи». Продолжение истории бешеного волка, изувечившего людей под Миорами

Источник материала: Tut.by

История бешеного волка , который в 1957 году изувечил не менее 25 сельчан в Миорском районе, получила продолжение. После выхода публикации с редакцией связалась внучка Василия Тычко — мужчины, которому удалось убить больное животное. Марина Петрова поведала семейную версию событий, которые произошли более полувека назад. Она абсолютно отличается и от того, что нам рассказали местные жители, и от того, что написано об убийстве волка в книге «Битва в Миорах».



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Напомним, в октябре 1957 года в Миорском районе разыгралась трагедия: бешеный волк забегал в деревни возле леса и набрасывался на всех на своем пути. В течение 1,5 суток хищник пробежал по району около 150 км. Его жертвами стали не менее 25 человек, 19 из них получили тяжелые травмы. Волк также искусал около 50 домашних животных и неизвестное число диких. Очаг заражения составлял несколько сотен квадратных километров. Такие данные приводятся в книге «Битва в Миорах», которую в 1967 году написал Александр Лин.

Сельчанам сильно повезло: незадолго до происшествия советские врачи как раз разработали первую антирабическую вакцину. И всех жертв бешеного волка удалось спасти в госпитале в Миорах.

Убил волка сельчанин Василий Филиппович Тычко.

По версии местных, дело было так. Житель Слободы Василий Тычко «шел из магазина, в руках у него была бутылка вина из толстого стекла. Когда волк напал, мужчина машинально ударил его по голове и оглушил. Потом уже прибежали на помощь другие мужики — добивали его палками и кто чем мог».

В книге «Битва в Миорах» история убийства волка преподносится в более героическом свете: мол, это сделал один человек — Василь Тычко, и совсем не бутылкой. Здесь он упоминается под вымышленным именем — Федор Тычина.

«Ждал зверя и Федор Тычина, вооруженный обломком железной кочерги. Волка он увидел утром, на рассвете. Зверь бежал по дороге легкой трусцой, низко наклонив голову. Федор вышел ему навстречу. Волк вскинул голову, увидел человека и прыгнул на него. Федор успел отскочить и ударить волка по хребту. В следующую секунду они уже оба катались по земле. У Федора были прокушены обе руки, поврежден череп, кровь залила лицо. И, стоя на коленях, почти наугад, он что было сил ударил зверя обломком кочерги. Хрустнули кости, волк повалился набок, затих. Федор хотел встать на ноги, но не смог. Тут подошли люди».

В книге сообщается, что в благодарность односельчане построили Василю Тычко новый дом и обставили его мебелью.

«У калгасную вёску з хутароў зганялі прымусам»

Жительница Верхнедвинска Марина Петрова, внучка Василия Тычко, рассказала TUT.BY совсем другую историю. Она работает в школе учительницей белорусского языка и литературы, поэтому общается на родном языке:

— Пачнем з таго, што сям’я Тычко ў 1957 годзе не жыла ў Слабадзе. Слабада — штучная вёска. Вакол яе было шмат хутароў. І калі пасля вайны сталі ўтварацца калгасы, то хутаран прымусам зганялі ў Слабаду. Дык вось Васіль і Яўгенія Тычко з дзвюма дочкамі Галінай і Тамарай на момант тых падзей з шалёным ваўком жылі на хутары Марынкі. Гэта прыкладна ў 3−4 км ад Слабады. Дзед з бабуляй не хацелі самі перасяляцца ў Слабаду, дык прадстаўнікі калгаса прышлі да іх на хутар і раскідалі іхнюю хату. Пуню забралі ў калгас. Ад былой сядзібы застаўся адзін сарай. Раскіданы зруб дома перавезлі ў Слабаду. І пакуль яго там збіралі, сям’я цэлае лета, а яно ў 1957-м было вельмі даждлівае, жыла ў сараі. Маёй цётцы Галі тады было 16 гадоў, а маме — 8. Цётка памерла тры гады таму, а маме маёй зараз 70 гадоў.



Подворье семьи Тычко на хуторе Маринки. Снимок сделан за 3−4 года до нападения бешеного волка. Фото из семейного альбома

Историю про нападение бешеного волка Марина Петрова знает в основном от своей мамы Тамары. Дед и бабушка не особо любили вспоминать об этом ужасном случае.

«Воўк бег за бабуляй, і дзед забіў яго качаргой»

Василию Тычко в то время, когда пришлось отражать нападение обезумевшего зверя, был 41 год.



Василий Тычко. «Дзед быў высокі - пад 185 см, такі мажны сялянскі хлопец. Ён ніколі нічым не хварэў. Памёр у 82 гады ад інфаркта, хоць на сэрца не скардзіўся», — рассказывает внучка. Фото из семейного альбома предоставлено Мариной Петровой

— Была восень. Паколькі дом улады раскідалі, то на двары пад адкрытым небам стаяла толькі адна печ. Бабуля на ёй гатавала. Той раніцай яна паставіла на стол ежу, паклікала мужа снедаць. Сама замяшала свінням і пайшла ў сарай. Дзядуля сеў есці і раптам бачыць: жонка заходзіць ў сарай, а з-за вугла ў гэты момант выбягае воўк. Для дзеда гэта не было нечаканасцю: ён чуў, што па наваколлі бегае воўк — па хутарах ужо пайшла пагалоска.

Реакция мужчины была мгновенной:

— Дзед схапіў качаргу — яна была з доўгай ручкай, а знізу з такой чыгуннай тоўстай балдавехай: ёю выграбалі попел. Качарга была ўвесістая, масіўная: такой, калі трэснеш, то дакладна заб’еш. Гэта не тое, што сённяшнія прылады, якімі ў камінах мяшаюць. І з гэтай качаргой дзед пайшоў на ваўка: «Ату!» Воўк развярнуўся ад сарая — і ўжо бяжыць не за бабуляй, а кідаецца на дзеда. Ён паспеў качаргой па ім ляпнуць. І колькі было сіл, мясіў па ім! Аднак звер схапіў яго за правую руку: адмеціны на ёй потым засталіся. Больш ніякіх траўм не нанёс. Тое, што ён пракусіў дзеду чэрап і абедзьве рукі - як у кнізе напісана, — не, гэта выдумка.



В верхнем ряду: Евгения и Василий Тычко. В нижнем ряду: мать Василия Мария Степановна держит на руках младшую внучку Тамару. Рядом стоит старшая внучка Галина. Фото из семейного альбома предоставлено Мариной Петровой

«Ваўчыную галаву адрэзалі для аналізаў, а дзеду далі прэмію»

У младшей дочери Василя, Тамары, остались такие воспоминания:

— У мёртвага ваўка была доўгая, як нібы дзікая, поўсць. А на хрыбце — рана, якая гніла. Потым прыехалі спецыялісты з Міёр, ваўчыную галаву адрэзалі і забралі з сабой: відаць, каб зрабіць аналізы. А труп жывёлы закапалі ў глыбокай яме ў лесе.

За убийство бешеного волка Василий Тычко получил премию — 2,5 тысячи рублей. Он, как и остальные жертвы зверя, лечился в госпитале в райцентре:

— У шпіталі ў Міёрах ён ляжаў доўга, яму рабілі 40 уколаў у жывот. Уколы тыя былі вельмі балючымі. І пакуль дзед лячыўся, жонка з дочкамі так і жылі ў тым сараі і чакалі, пакуль ён вернецца. Так і перабіваліся разам са свіннямі, з каровамі і авечкамі. Новы дом, як пішуць у кнізе, вяскоўцы ім не будавалі. Праз некаторы час сям’я склала зруб у Слабадзе і пераехала туды. Гэты дом і зараз стаіць у гэтай вёсцы. А людзі дзякавалі дзеду хіба што словамі.



Верхом на лошади — Василий Тычко. Фото из семейного альбома

«Дзед не тое што не піў, ён нават не курыў»

Откуда земляки взяли, что дедушка якобы шел из магазина с бутылкой вина, которой и оглушил потом волка, Марина Петрова не понимает:

— Па-першае, на хутары Марынкі не было ніякай крамы! Яна была толькі ў Лявонпалі. Па-другое, дзед не тое што не піў, ён нават не курыў. Хіба па святах мог выпіць які кілішак. Клаўся, адпачываў, а затым ішоў правіць гаспадарку. У яго былі рукі як каўшы: бо ўсё жыццё з плугам, з касой, з малатком… І ў Марынках, і потым у Слабадзе ў сям'і была вялікая гаспадарка і цудоўны сад. Дарэчы, дзядуля з бабуляй дажылі да залатога вяселля. Жылі яны дружна, не сварыліся.

В колхозе Евгения Тычко работала телятницей, а Василь — санитаром в ветлечебнице.

— На жаль, дзядуля не здолеў атрымаць адукацыю: ён быў самы старэйшы з дзяцей у сям'і. І бацька не даў яму вучыцца: маўляў, а хто будзе працаваць на зямлі. А калі б ён змог вывучыцца, то быў бы ці святаром, ці ветэрынарам — з двух адно, гэта дакладна, — считает внучка.

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