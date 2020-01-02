В Борисовском районе организованы рейды, чтобы новогодние праздники прошли безопасно

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Согласно информационному письму Минского областного исполнительного комитета «О реализации пиротехнических изделий» в Борисовском районе спасатели совместно с представителями Госпромнадзора, управления внутренних дел, инспекции Министерства по налогам и сборам, отдела торговли и услуг Борисовского райисполкома провели рейды по местам продажи пиротехники.

В ходе проведения профилактических мероприятий рассмотрены такие вопросы, как соблюдение требований безопасности в процессе реализации и хранения пиротехнических изделий. Кроме этого, с работниками торговых объектов и посетителями магазинов проведены обучающие беседы о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в период новогодних праздников.

















Борисовский ГРОЧС