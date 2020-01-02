Парня, напавшего в Верхнедвинске на отделение охраны МВД, за несколько дней до ЧП отчислили из вуза

Источник материала: Tut.by

Утром 1 января в Витебской области задержали 18-летнего парня, который напал на милиционеров с ножом. Незадолго до инцидента молодой человек опубликовал свой манифест. Официальной информации о личности нападавшего нет, но как выяснил TUT.BY, парень учился в Полоцке и незадолго до инцидента его отчислили из университета за непосещаемость.

Кто этот 18-летний парень

Глеб Т. родом из Сморгони. Это небольшой (в Сморгонском районе живет более 51 тысячи человек) город в Гродненской области, примерно в 120 километрах от Минска. Ему 18 лет, и в прошлом году он окончил одну их местных школ, был олимпиадником по истории. В этой школе он учился только последние два года, в военно-патриотическом классе.



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Один из его одноклассников рассказывает, что Глеб очень умный молодой человек, начитанный, юридически подкованный, у него хорошие ораторские данные.

— Если судить по оценкам, то учился он не очень хорошо, но если оценивать знания — то знал все, — отзывается он о парне.

Близких друзей в классе у него не было, были ли они вне класса, никто из собеседников TUT.BY не знает. Ребята рассказывают, что Глеб учился в местной музыкальной школе, интересовался музыкой, любил лазить по крышам, но везде ходил один.

Бывший классный руководитель парня Елена Евгеньевна отмечает, что он действительно хорошо знал историю, но к изучению предметов в школе относился избирательно, основное внимание концентрируя на изучении того, что ему было интересно. Именно поэтому по одним предметам у него были высокие отметки, а по другим — не очень.

— Он точно так же себя вел и в жизни: если что-то ему интересно, он делал, если он внутренне этого не принимал, его было невозможно заставить, — объясняет она.

Классный руководитель отмечает, что в школе у него никогда не было никаких конфликтов, приводов в милицию, но он был замкнутый человек.

— Не сказать, что Глеб был пай-мальчиком, но он нормальный адекватный ребенок. В подростковой среде — каждый личность, каждый требует индивидуального подхода, если бы дети были не проблемными, то в школах бы не требовались психологи, социальные педагоги.

Парень рос в хорошей семье. Его родители в разводе, Глеб жил с мамой, но одноклассники говорят, что с отцом молодой человек отношения поддерживал. Его мама работает педагогом в одной из школ Молодечненского района, отца в городе считают трудолюбивым человеком: он предприниматель и владеет несколькими магазинами.

Чем он занимался после школы

После окончания школы в 2019 году юноша поступил в Полоцкий государственный университет на факультет информационных технологий, но его еще до Нового года оттуда отчислили.

— Студент отчислен за неуспеваемость, за неликвидацию академической задолженности. Он посещал занятия в сентябре, в октябре практически не посещал, и в ноябре, и декабре на занятиях не появлялся, зачеты во время зачетной недели не сдал и был отчислен, — говорят в университете.



Дворик Полоцкого государственного университета. Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

В университете отмечают, что парень очень замкнутый: в вузе проводят много мероприятий для первокурсников, но он не принимал в них участие, был неразговорчив.

В общежитии в Новополоцке рассказывают, что он Глеб жил в одной комнате с двумя другими студентами. Ни с кем не конфликтовал, агрессии не проявлял, его характеризуют как тихоню.

— Последние два месяца он безвылазно сидел в компьютере. Ребята рассказывали, что когда они заходили в комнате, он ноутбук закрывал.

Как парень оказался в Верхнедвинске

Парень жил в одном из общежитий университета, которое находится в Новополоцке. Там же нам и пояснили, что молодого человека отчислили из университета 27 декабря, он планировал покинуть общежитие 30 декабря, но уехал 31 декабря чуть позже 21.00. Куда он направился, никто из собеседников редакции не знает.



Верхнедвинск. Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

От Новополоцка до Верхнедвинска — примерно 60 километров, туда ходят автобусы, дизель-поезда. С железнодорожной станции Ропнянская в Новополоцке ежедневно до Верхнедвинска ездит дизель, который отправляется в 21.40. На месте он уже в 22.40.

Никаких прямых поездов или автобусов в Сморгонь из Новополоцка нет, но есть поезд Санкт-Петербург-Калининград, который проходит и через Полоцк, и через Сморгонь, но идет не через Верхнедвинск, а Крулевщизну и Молодечно.

Что известно на данный момент

31 декабря на YouTube был опубликован ролик, в котором Глеб Т. говорит: «Если вы смотрите это видео, то, скорее всего, я совершил нападение на Верхнедвинский РОВД». В видео он не объясняет причины своего поступка, отправляя всех в свой Telegram-канал. В его ТГ-канале опубликован многостраничный пост, в котором он объясняет свои мотивы. TUT.BY не публикует ссылки, поскольку в манифесте излагаются радикальные взгляды и предложения.

По данным следствия, молодой человек 1 января грубо нарушал общественный порядок возле Верхнедвинского отделения Департамента охраны МВД. Дежуривший в отделении сотрудник сообщил об этом ближайшему наряду милиции. Во время задержания молодой человек оказал сопротивление и причинил ножевые ранения двум сотрудникам органов внутренних дел, прибывшим на вызов. Сотрудников МВД доставляли в больницу, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает .

Парень успел бросить на территорию отделения Департамента охраны МВД две стеклянные емкости с жидкостью, имеющей запах горюче-смазочных материалов.

В отношении задержанного следователями назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

Верхнедвинский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 14, ст. 362 (покушение на убийство сотрудников органов внутренних дел), сообщает СК в телеграм-канале .