Минская больница взыскала почти 1600 рублей с человека, который «отправил» к ним пациента

Источник материала: Tut.by

При помощи прокуратуры 10-я клиническая больница Минска взыскала 1580 рублей, которые были потрачены на пациента. Деньги вернет тот, кто нанес пациенту травмы — виновник пьяной драки. Об этом сообщае т пресс-служба прокуратуры Минска.

В прокуратуру обратилась больница, чтобы взыскать расходы на лечение человека, который пострадал в драке. В мае 2018-го на него набросился пьяный мужчина возле дома № 53 по улице Запорожской и «на почве личных неприязненных отношений» не менее одного раза ударил бутылкой в лицо.

Пострадавший получил травмы, относящиеся к категории менее тяжких. На его лечение был потрачен 1581 рубль и 77 копеек.

Изначально по факту драки было возбуждено уголовное дело, но суд прекратил производство по причине примирения виновника с потерпевшим.

По закону, люди, причинившие своими противоправными действиями вред здоровью граждан, должны возмещать медучреждениям расходы на лечение пострадавших. Но добровольно виновник драки платить отказался.

В интересах больницы прокуратура Заводского района обратилась в суд с иском, и суд Октябрьского района столицы все же обязал мужчину заплатить деньги.