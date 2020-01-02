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Минская больница взыскала почти 1600 рублей с человека, который «отправил» к ним пациента
03.01.2020 16:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
При помощи прокуратуры 10-я клиническая больница Минска взыскала 1580 рублей, которые были потрачены на пациента. Деньги вернет тот, кто нанес пациенту травмы — виновник пьяной драки. Об этом
В прокуратуру обратилась больница, чтобы взыскать расходы на лечение человека, который пострадал в драке. В мае 2018-го на него набросился пьяный мужчина возле дома № 53 по улице Запорожской и «на почве личных неприязненных отношений» не менее одного раза ударил бутылкой в лицо.
Пострадавший получил травмы, относящиеся к категории менее тяжких. На его лечение был потрачен 1581 рубль и 77 копеек.
Изначально по факту драки было возбуждено уголовное дело, но суд прекратил производство по причине примирения виновника с потерпевшим.
По закону, люди, причинившие своими противоправными действиями вред здоровью граждан, должны возмещать медучреждениям расходы на лечение пострадавших. Но добровольно виновник драки платить отказался.
В интересах больницы прокуратура Заводского района обратилась в суд с иском, и суд Октябрьского района столицы все же обязал мужчину заплатить деньги.
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Это сумма, в которую обошлось лечение пострадавшего в драке.
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