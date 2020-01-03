«Мечтать не вредно… Хочу клюшку от президента!» Кто этот мальчик, которому Лукашенко подарил клюшку

Источник материала: Tut.by

Прежде чем написать на плакате «Мечтать не вредно… Хочу клюшку от президента», близкие и друзья 8-летнего хоккеиста Вадима долго обсуждали: какие слова нужно подобрать, чтобы на мальчика обратили внимание. Он не раз просил у спортсменов подарить клюшку или шайбу, но до рождественского турнира ему не везло, клюшку Вадиму никто не подарил.





— На рождественский турнир мы попали первый раз, полгода назад переехали жить из Воркуты в Минск, здесь наши родственники. По возможности ходим на все матчи, тем более было интересно посмотреть, как играет президент. Такое событие пропустить не могли, — рассказывает TUT.BY Анатолий, папа 8-летнего Вадима.

Во время хоккейного матча мальчик попал в объектив видеокамер. К нему подъехал Александр Лукашенко и подарил клюшку.

Оказывается, Вадима с необычным плакатом «Мечтать не вредно… Хочу клюшку от президента» президент заметил еще во время разминки.

— Он подъехал к Вадиму, постучал в стекло и помахал рукой. Проехал пару кругов и снова помахал, как мы поняли: «Подарю, подарю», — говорит Анатолий.

По словам мужчины, то, что президент подарил клюшку после матча, стало для них неожиданностью. Игра закончилась, Анатолий с Вадимом собирались уходить домой, мальчик даже успел расстроиться, что его просьбу снова проигнорировали. После каждой игры, на которую ходит Вадим, он просил спортсменов подарить клюшку или шайбу, которая вылетела. Но до сих пор ему не везло.



Сегодня целый день Вадим фотографируется с клюшкой, которую ему подарил президент. Фото: семейный архив.

— Не удавалось выпросить, — улыбается Анатолий. — А тут — наглеть так наглеть: просить сразу у президента. До этого сын видел Александра Лукашенко только по телевизору. Почему так написали на плакате? Наглость — второе счастье! Мечтать не вредно. Мы тут все креативили, участие принимали и мы, родители, и тренеры. Когда президент подарил сыну клюшку, он был счастлив по уши. На арене было шумно, раздавались крики, хотели сказать «спасибо», но все было так стремительно, что не успели.

Домой Вадим ехал в обнимку с клюшкой, сегодня он целый день с ней фотографируется, а потом повесит на видное место как напоминание о рождественском турнире. Уже четыре года мальчик занимается хоккеем и после переезда в Беларусь стал играть за спортивный клуб «Минск».