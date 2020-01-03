Прием граждан провела депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Лилия Ананич

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— То, что сегодня на приеме было 12 человек, говорит о том, что у людей есть потребность, чтобы их слышали, — отметила Лилия Ананич. — Люди обращаются с простыми заботами, вопросами, которые так или иначе решаемы. Да, многие вопросы, которые задавались, не находятся в компетенции депутата Парламента — парламентарии работают над законами, и, безусловно, это главное. Вместе с тем, когда люди приходят и обращают внимание на необустроенные дороги, на бытовые проблемы, то ты понимаешь, что они неравнодушны. Все, кто пришел сегодня, понимают, что не все проблемы могут решаться сразу, что власть делает все возможное для решения их проблем. Моя позиция такова, что с людьми нужно разговаривать, нужно объяснять, что все будет делаться в рамках законодательства, в рамках полномочий и компетенции тех или иных предприятий, организаций, органов государственного управления.

Лилия Ананич убеждена, быть депутатом — высокая честь, высокое доверие. Поэтому необходимо включать все ресурсы, которые необходимы, чтобы помочь людям улучшать их жизнь. Это миссия любого человека — делать жизнь лучше. Поэтому ни один вопрос, с которым обратились граждане к Лилии Станиславовне, не останется без ответа.

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Ольга ЦЫБУЛЬКО.