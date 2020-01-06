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Календарь знаменательных и памятных дат по истории Кореличского района на 2020 год

07.01.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Календарь знаменательных и памятных дат по истории Кореличского района на 2020 год

 
 
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