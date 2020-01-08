«Может, водка так подействовала». Братья, которым прокурор просил «вышку» за убийство, выступили в суде

Источник материала: Tut.by

В Черикове завершается суд по убийству учительницы и поджогу ее дома . На скамье подсудимых — два брата. Они жили по соседству с убитой, ранее судимы за кражи. Говорят, убивать женщину не хотели — только поговорить. Прокурор запросил для них высшую меру наказания — смертную казнь. Во время последнего слова братья говорили о раскаянии и просили о милосердии.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

10 января обвиняемые Илья и Станислав Костевы, которым грозит смертная казнь, выступили с последним словом, сообщает «Радыё Свабода».

По данным следствия, Костевы нанесли учительнице Наталье Кострице более 100 ножевых ранений, от которых она умерла.

21-летний Илья и 19-летний Станислав Костевы находятся в зале суда в клетке в наручниках. Перед последним словом они выглядели растерянными, однако позже время от времени улыбались. Когда говорили, слушатели в зале зло комментировали их слова. На процессе присутствовали мать, муж и сын убитой — они признаны потерпевшими. На просьбы обвиняемых не лишать их жизни мать убитой сказала: «Кто вернет мне дочь?».



Фото: svaboda.org

Илья Костев раскаялся в преступлении и извинился перед родными убитой «за невыносимую боль и страдания». Он заявил, что шел к Наталье не для того, чтобы мстить и убивать, «а только поговорить».

— Я не знаю, что пошло не так, — сказал обвиняемый. — Может, водка так подействовала. До сих пор не могу объяснить, почему ее убил.

19-летний Станислав Костев зачитывал свое последнее слово с бумаги. В нем отметил, что за время, проведенное за решеткой, «в полной мере осознал, что совершил необратимое и стал соучастником преступления». Также он извинился перед родными убитой и своими. Себя с 21-летним братом назвал «заблудшими душами и детьми».

Он обратил внимание на то, что не держал в руках нож, а в доме убитой оказался случайно. По его словам, Наталью Кострицу он знал и уважал. «За время учебы в школе не было с ней конфликтов», — сказал обвиняемый. То, что с ним случилось, он объясняет «помутнением рассудка».

По словам младшего брата, к учительнице он шел с Ильей, чтобы поддержать его морально, и злого намерения ее убивать у них не было.

Станислав просил суд не наказывать их с братом «максимумом», а выносить приговор, «прислушавшись не только к разуму, но и к своему сердцу».

— Дайте нам шанс жить и стать хоть когда-нибудь полноправными гражданами, — обратился к суду в последнем слове Станислав. — Мы не хотим потерять нить, которая связывает нас со свободой.

Приговор вынесут 10 января.

Что произошло

Дом Натальи горел рано утром 10 апреля прошлого года. Пожар потушили и обнаружили тело 47-летней женщины с множественными ножевыми ранениями.

Из дома пропал компьютер, который обнаружили в доме по соседству, у двоих братьев. Их задержали по подозрению в убийстве, и они сознались, что убийство и поджог — их рук дело.

По версии гособвинения, между братьями и их бывшей учительницей был конфликт. Женщина рассказала правоохранителям, что сестра братьев не исполняет должным образом свои родительские обязанности — молодая женщина находилась в отпуске по уходу за ребенком. Из-за этого семью поставили на профилактический учет как находящуюся в социально опасном положении. Во время застолья дома пьяные братья вспомнили о своей неприязни к соседке — и пошли к ней разобраться. Когда женщина впустила молодых людей в дом, они стали избивать ее, а потом принялись бить ножом.

Молодые люди убили женщину, украли у нее компьютер и продукты питания, а затем подожгли дом жертвы, чтобы скрыть следы преступления. Нож выбросили в реку Сож — его позже нашли.

Это уголовное дело недавно вспоминал Александр Лукашенко .

— У нас на контроле президента есть общественно значимые дела. Вчера мне докладывал председатель Верховного суда о разбирательстве этих дел. Вот одно из них. Два подонка, иначе их не назовешь — уже и разбои были, и наказывали их — убили свою учительницу. За то, что она защитила двоих детишек их сестры. Сестра никакая, асоциальный элемент. А [учительница] защитила их и потребовала изъять из семьи. Они ее резали всю ночь. Они убивали ее всю ночь. Она умоляла, просила, и в конце концов они ее к утру добили. Каково? — задался вопросом Лукашенко.

Смертная казнь в Беларуси

Беларусь остается единственным в Европе и СНГ государством, где применяется смертная казнь. С 1990 года в Беларуси были расстреляны более 400 приговоренных к высшей мере наказания. За все это время был помилован лишь один человек.

В прошлом году был расстрелян 44-летний Александр Жильников, а с ним, вероятно, и 24-летний Вячеслав Сухарко. Оба были осуждены за Минске">убийство трех человек, в том числе молодой пары в Минске. 17 декабря был приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Осиповича, убившего двух девушек в Бобруйске.

В 2019 году в Беларуси вынесли еще два, помимо уже казненного Осиповича, смертных приговора. 48-летний Виктор Сергель 25 октября был приговорен к исключительной мере наказания за групповое убийство восьмимесячной девочки в Лунинце. Его подельницу, мать девочки, приговорили к 25 годам лишения свободы. Приговор не является окончательным и может быть обжалован в Верховном суде. 50-летний Виктор Павлов 30 июля был приговорен к смертной казни за убийство двух сестер 76 и 78 лет в деревне Присушино Витебской области. Позже Верховный суд рассмотрел апелляцию и оставил в силе смертный приговор убийце двух пенсионерок.