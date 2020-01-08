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«Может, водка так подействовала». Братья, которым прокурор просил «вышку» за убийство, выступили в суде
09.01.2020 17:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Черикове завершается суд по
10 января обвиняемые Илья и Станислав Костевы, которым грозит смертная казнь, выступили с последним словом,
По данным следствия, Костевы нанесли учительнице Наталье Кострице более 100 ножевых ранений, от которых она умерла.
21-летний Илья и 19-летний Станислав Костевы находятся в зале суда в клетке в наручниках. Перед последним словом они выглядели растерянными, однако позже время от времени улыбались. Когда говорили, слушатели в зале зло комментировали их слова. На процессе присутствовали мать, муж и сын убитой — они признаны потерпевшими. На просьбы обвиняемых не лишать их жизни мать убитой сказала: «Кто вернет мне дочь?».
Илья Костев раскаялся в преступлении и извинился перед родными убитой «за невыносимую боль и страдания». Он заявил, что шел к Наталье не для того, чтобы мстить и убивать, «а только поговорить».
— Я не знаю, что пошло не так, — сказал обвиняемый. — Может, водка так подействовала. До сих пор не могу объяснить, почему ее убил.
19-летний Станислав Костев зачитывал свое последнее слово с бумаги. В нем отметил, что за время, проведенное за решеткой, «в полной мере осознал, что совершил необратимое и стал соучастником преступления». Также он извинился перед родными убитой и своими. Себя с 21-летним братом назвал «заблудшими душами и детьми».
Он обратил внимание на то, что не держал в руках нож, а в доме убитой оказался случайно. По его словам, Наталью Кострицу он знал и уважал. «За время учебы в школе не было с ней конфликтов», — сказал обвиняемый. То, что с ним случилось, он объясняет «помутнением рассудка».
По словам младшего брата, к учительнице он шел с Ильей, чтобы поддержать его морально, и злого намерения ее убивать у них не было.
Станислав просил суд не наказывать их с братом «максимумом», а выносить приговор, «прислушавшись не только к разуму, но и к своему сердцу».
— Дайте нам шанс жить и стать хоть когда-нибудь полноправными гражданами, — обратился к суду в последнем слове Станислав. — Мы не хотим потерять нить, которая связывает нас со свободой.
Приговор вынесут 10 января.
Что произошло
Дом Натальи горел
Из дома пропал компьютер, который обнаружили в доме по соседству, у двоих братьев. Их задержали по подозрению в убийстве, и они сознались, что убийство и поджог — их рук дело.
По версии гособвинения, между братьями и их бывшей учительницей был конфликт. Женщина рассказала правоохранителям, что сестра братьев не исполняет должным образом свои родительские обязанности — молодая женщина находилась в отпуске по уходу за ребенком. Из-за этого семью поставили на профилактический учет как находящуюся в социально опасном положении. Во время застолья дома пьяные братья вспомнили о своей неприязни к соседке — и пошли к ней разобраться. Когда женщина впустила молодых людей в дом, они стали избивать ее, а потом принялись бить ножом.
Молодые люди убили женщину, украли у нее компьютер и продукты питания, а затем подожгли дом жертвы, чтобы скрыть следы преступления. Нож выбросили в реку Сож — его позже нашли.
Это уголовное дело
— У нас на контроле президента есть общественно значимые дела. Вчера мне докладывал председатель Верховного суда о разбирательстве этих дел. Вот одно из них. Два подонка, иначе их не назовешь — уже и разбои были, и наказывали их — убили свою учительницу. За то, что она защитила двоих детишек их сестры. Сестра никакая, асоциальный элемент. А [учительница] защитила их и потребовала изъять из семьи. Они ее резали всю ночь. Они убивали ее всю ночь. Она умоляла, просила, и в конце концов они ее к утру добили. Каково? — задался вопросом Лукашенко.
Смертная казнь в Беларуси
Беларусь остается единственным в Европе и СНГ государством, где применяется смертная казнь. С 1990 года в Беларуси были расстреляны более 400 приговоренных к высшей мере наказания. За все это время был помилован лишь один человек.
В прошлом году был расстрелян 44-летний Александр Жильников, а с ним, вероятно, и 24-летний Вячеслав Сухарко. Оба были осуждены за Минске">убийство трех человек, в том числе молодой пары в Минске. 17 декабря был приведен в исполнение смертный приговор
В 2019 году в Беларуси вынесли еще два, помимо уже казненного Осиповича, смертных приговора. 48-летний Виктор Сергель
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«Может, водка так подействовала». Братья, которым прокурор просил «вышку» за убийство, выступили в суде
«Может, водка так подействовала. До сих пор не могу объяснить, почему ее убил».
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