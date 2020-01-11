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Предварительная запись к врачам общей практики Мирской горпоселковой поликлиники организована. И другие ответы специалистов на вопросы жителей Кореличского района

12.01.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Ответы на вопросы, которые прозвучали во время встречи
информационно-пропагандистских групп райисполкома
с трудовыми коллективами и по месту жительства
19 декабря 2019 года

Предварительная запись к врачам общей практики Мирской горпоселковой поликлиники организована. И другие ответы специалистов на вопросы жителей Кореличского района

❓ Просьба заполнить вакансию лаборанта в Райцевской АВОП.

 
 
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Ответы на вопросы, которые прозвучали во время встречи информационно-пропагандистских групп райисполкома с трудовыми коллективами и по месту жительства 19...
 
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