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В столице милиция задержала мужчину, который продавал красную икру через Instagram
15.01.2020 11:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями задержали в столице мужчину, который незаконно продавал красную икру. Покупателей он искал через Instagram,
Милиция узнала, что минчанин публикует в Instagram объявления о продаже красной икры. Его задержали в одном из торговых центров, где тот реализовывал товар без специального разрешения.
Фигурантом оказался 27-летний мужчина, работающий директором одного из столичных предприятий. У него изъяли около 3 килограммов икры. Документов, подтверждающих качество и происхождение товара, у мужчины не было. Раньше он уже привлекался к уголовной ответственности.
Действия минчанина квалифицированы по ч. 1−1 ст. 12.7 КоАП — как незаконная предпринимательская деятельность. Это наказывается штрафом в размере до 100 базовых величин (2550 рублей) с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения плюс дохода от этой деятельности.
Это уже не первый подобный случай за эту зиму в Минске. В середине декабря у станции метро милиция задержала жителя Минского района, который продавал красную икру. У него
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У мужчины забрали 3 килограмма товара. Теперь ему грозит крупный штраф.
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