В столице милиция задержала мужчину, который продавал красную икру через Instagram

Источник материала: Tut.by

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями задержали в столице мужчину, который незаконно продавал красную икру. Покупателей он искал через Instagram, сообщает пресс-служба ведомства.



Фото: пресс-служба ГУВД Мингорисполкома

Милиция узнала, что минчанин публикует в Instagram объявления о продаже красной икры. Его задержали в одном из торговых центров, где тот реализовывал товар без специального разрешения.

Фигурантом оказался 27-летний мужчина, работающий директором одного из столичных предприятий. У него изъяли около 3 килограммов икры. Документов, подтверждающих качество и происхождение товара, у мужчины не было. Раньше он уже привлекался к уголовной ответственности.

Действия минчанина квалифицированы по ч. 1−1 ст. 12.7 КоАП — как незаконная предпринимательская деятельность. Это наказывается штрафом в размере до 100 базовых величин (2550 рублей) с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения плюс дохода от этой деятельности.

Это уже не первый подобный случай за эту зиму в Минске. В середине декабря у станции метро милиция задержала жителя Минского района, который продавал красную икру. У него изъяли 11 кг продукта и составили протокол. А за пару дней до этого в столице поймали мужчину, который продавал икру через соцсети и развозил товар на автомобиле Lexus. У того изъяли 2,5 кг товара.