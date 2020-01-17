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В Пинске безработным предлагают освоить востребованные на рынке труда профессии

17.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинске безработным предлагают освоить востребованные на рынке труда профессии
Безработных граждан, ищущих работу и желающих получить новую профессию, управление по труду, занятости и социальной защите Пинского горисполкома приглашает для обучения по следующим профессиям:

  • арматурщик, плотник-бетонщик;
  • повар;
  • продавец;
  • прядильщик, съемщик пряжи;
  • рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений;
  • слесарь-сантехник;
  • швея;
  • электрогазосварщик;
  • электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Обучение бесплатное. Слушателям курсов выплачивается стипендия. За справками обращаться по адресу: г. Пинск, ул. Куликова, 29, каб. № 4, тел. 32-20-62.

По информации официального сайта Пинского горисполкома

 
 
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> Безработных граждан, ищущих работу и желающих получить новую профессию, управление по труду, занятости и социальной защите Пинского горисполкома приглашает для...
 
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