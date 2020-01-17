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В Пинске безработным предлагают освоить востребованные на рынке труда профессии
17.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Обучение бесплатное. Слушателям курсов выплачивается стипендия. За справками обращаться по адресу: г. Пинск, ул. Куликова, 29, каб. № 4, тел. 32-20-62.
По информации
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> Безработных граждан, ищущих работу и желающих получить новую профессию, управление по труду, занятости и социальной защите Пинского горисполкома приглашает для...
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