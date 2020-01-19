Без проруби и ночью. Как около Гродно верующие отмечают Крещение Господне

Источник материала: Tut.by

Крещение Господне — один из самых больших православных праздников. А накануне, в сочельник, начинают освящается вода и купели, где в ночь на 19 января, а также весь следующий день будут окунаться верующие. В этом году все происходит без традиционных прорубей — из-за теплой погоды лед так и не встал на водоемах. TUT.BY побывал на вечерней службе в Гоже, что недалеко от Гродно и посмотрел на ночной обряд.

























































Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com