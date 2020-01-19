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Без проруби и ночью. Как около Гродно верующие отмечают Крещение Господне

19.01.2020 10:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Крещение Господне — один из самых больших православных праздников. А накануне, в сочельник, начинают освящается вода и купели, где в ночь на 19 января, а также весь следующий день будут окунаться верующие. В этом году все происходит без традиционных прорубей — из-за теплой погоды лед так и не встал на водоемах. TUT.BY побывал на вечерней службе в Гоже, что недалеко от Гродно и посмотрел на ночной обряд.















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Теги: Гродно
 
 
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Крещение Господне - один из самых больших православных праздников. А накануне, в сочельник, начинают освящается вода и купели, где в ночь на 19 января, а также весь...
 
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