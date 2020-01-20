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В Могилеве заработала единая электронная база домашних животных. Рассказываем зачем она
20.01.2020 09:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Единая электронная база домашних животных появилась в начале января на внутреннем сетевом ресурсе Могилевского «Управления коммунальных предприятий». Доступ к ней имеют семь коммунальных организаций областного центра,
По словам заместителя генерального директора по благоустройству УКП Могилева Дениса Койды, владельцу выдают регистрационное удостоверение и жетон с индивидуальным номером. Этот номер можно перенести на «адресник», который обычно вешают на ошейник.
Регистрацией животных в Могилеве занимаются 3 предприятия: два ЖРЭУ по городу и спецавтопредприятие — по частному сектору.
Есть в Беларуси и «Единая база чипированных животных» —
Проект Единой Базы чипированных животных стартовал в республике в 2015 году.
С 2010 года в страны Евросоюза запрещен ввоз нечипированных животных, все пересечения границы животными возможны только при наличии микрочипа.
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В Могилеве животных чипируют три коммунальных организации.
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