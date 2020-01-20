В Могилеве заработала единая электронная база домашних животных. Рассказываем зачем она

Источник материала: Tut.by

Единая электронная база домашних животных появилась в начале января на внутреннем сетевом ресурсе Могилевского «Управления коммунальных предприятий». Доступ к ней имеют семь коммунальных организаций областного центра, сообщает ТРК «Могилев». Прежде всего, база позволяет получить информацию о владельце, а также узнать прививочный статус животного.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

По словам заместителя генерального директора по благоустройству УКП Могилева Дениса Койды, владельцу выдают регистрационное удостоверение и жетон с индивидуальным номером. Этот номер можно перенести на «адресник», который обычно вешают на ошейник.

Регистрацией животных в Могилеве занимаются 3 предприятия: два ЖРЭУ по городу и спецавтопредприятие — по частному сектору.

Есть в Беларуси и «Единая база чипированных животных» — animalid.by . Доступ к ресурсу открыт: в поле ввода на главной странице сервиса вводится 15-значный код — и все животные, внесенные в базу, перед вами.

Проект Единой Базы чипированных животных стартовал в республике в 2015 году.

С 2010 года в страны Евросоюза запрещен ввоз нечипированных животных, все пересечения границы животными возможны только при наличии микрочипа.