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В Могилеве заработала единая электронная база домашних животных. Рассказываем зачем она

20.01.2020 09:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Единая электронная база домашних животных появилась в начале января на внутреннем сетевом ресурсе Могилевского «Управления коммунальных предприятий». Доступ к ней имеют семь коммунальных организаций областного центра, сообщает ТРК «Могилев». Прежде всего, база позволяет получить информацию о владельце, а также узнать прививочный статус животного.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

По словам заместителя генерального директора по благоустройству УКП Могилева Дениса Койды, владельцу выдают регистрационное удостоверение и жетон с индивидуальным номером. Этот номер можно перенести на «адресник», который обычно вешают на ошейник.

Регистрацией животных в Могилеве занимаются 3 предприятия: два ЖРЭУ по городу и спецавтопредприятие — по частному сектору.

Есть в Беларуси и «Единая база чипированных животных» — animalid.by. Доступ к ресурсу открыт: в поле ввода на главной странице сервиса вводится 15-значный код — и все животные, внесенные в базу, перед вами.

Проект Единой Базы чипированных животных стартовал в республике в 2015 году.

С 2010 года в страны Евросоюза запрещен ввоз нечипированных животных, все пересечения границы животными возможны только при наличии микрочипа.

 
Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве животных чипируют три коммунальных организации.
 
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