Еще раз о профилактике: прокуратура Минской области провела единый день информирования в 72 гвардейском ОУЦ

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Тема – исполнение требований общевоинских уставов и иных нормативных актов. Цель – разъяснить нормы законодательства о мерах уголовной ответственности за преступления против порядка прохождения военной службы, а также за преступления, связанные с нарушением уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.

В мероприятии приняли участие более 2000 военнослужащих, в том числе начальник 72 ОУЦ Владислав Будик, другие должностные лица.

Перед личным составом учебного центра выступили начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в войсках прокуратуры Минской области Александр Шоков и его заместитель Дмитрий Поддевалин, которые ориентировали военнослужащих на неукоснительное соблюдение Конституции Республики Беларусь, Устава Вооруженных Сил и иных нормативных актов.

Обращаясь к новобранцам, Александр Шоков заверил, что командиры и начальники воинской части обучат их мастерству владения оружием, военной и специальной техникой, а также поведению в повседневной жизнедеятельности в воинских подразделениях. «Теперь, после принятия присяги на верность Родине, каждый ваш шаг неразрывно связан с положениями общевоинских уставов Вооруженных Сил Республики Беларусь, в которых закреплены порядок взаимоотношений между военнослужащими, их права и обязанности. Только честное и единообразное исполнение норм гарантирует военную безопасность и обеспечение вооруженной защиты страны, ее суверенитета и территориальной целостности»,- подчеркнул он.

Далее участники профилактического мероприятия обсудили проблемные вопросы повседневной деятельности. Прокуроры ответили на вопросы военнослужащих срочной службы.