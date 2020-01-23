ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Еще раз о профилактике: прокуратура Минской области провела единый день информирования в 72 гвардейском ОУЦ

23.01.2020 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Тема – исполнение требований общевоинских уставов и иных нормативных актов. Цель – разъяснить нормы законодательства о мерах уголовной ответственности за преступления против порядка прохождения военной службы, а также за преступления, связанные с нарушением уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.

В мероприятии приняли участие более 2000 военнослужащих, в том числе начальник 72 ОУЦ Владислав Будик, другие должностные лица.

Перед личным составом учебного центра выступили начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в войсках прокуратуры Минской области Александр Шоков и его заместитель Дмитрий Поддевалин, которые ориентировали военнослужащих на неукоснительное соблюдение Конституции Республики Беларусь, Устава Вооруженных Сил и иных нормативных актов.

Обращаясь к новобранцам, Александр Шоков заверил, что командиры и начальники воинской части обучат их мастерству владения оружием, военной и специальной техникой, а также поведению в повседневной жизнедеятельности в воинских подразделениях. «Теперь, после принятия присяги на верность Родине, каждый ваш шаг неразрывно связан с положениями общевоинских уставов Вооруженных Сил Республики Беларусь, в которых закреплены порядок взаимоотношений между военнослужащими, их права и обязанности. Только честное и единообразное исполнение норм гарантирует военную безопасность и обеспечение вооруженной защиты страны, ее суверенитета и территориальной целостности»,- подчеркнул он.

Далее участники профилактического мероприятия обсудили проблемные вопросы повседневной деятельности. Прокуроры ответили на вопросы военнослужащих срочной службы.

http://prokuratura.gov.by

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках единого дня информирования прокуратура Минской области провела с военнослужащими срочной службы первого периода профилактическое мероприятие.
 
Новости дня
Новости общества
 
Как сортируют мусор на осиповичском полигоне твёрдых бытовых отходов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

22.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
23.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика