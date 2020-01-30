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В Бресте появился необычный канализационный люк - в виде евро
30.01.2020 10:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В центре Бреста установили оригинальный канализационный люк, сообщает портал
На люке, стилизованном под евро, написано «Euro Centre 1019−2019» и указано месторасположение города на карте Европы.
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На люке, стилизованном под евро, написано: «Euro-Centre 1019−2019» и указано месторасположение города на карте Европы.
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