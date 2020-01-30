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В Бресте появился необычный канализационный люк - в виде евро

30.01.2020 10:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В центре Бреста установили оригинальный канализационный люк, сообщает портал «Реальный Брест».


Фото: Реальный Брест

На люке, стилизованном под евро, написано «Euro Centre 1019−2019» и указано месторасположение города на карте Европы.

 
Теги: Брест
 
 
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На люке, стилизованном под евро, написано: «Euro-Centre 1019−2019» и указано месторасположение города на карте Европы.
 
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