Китай объявил об уголовном наказании нежелающих лечиться от коронавируса

Источник материала: Tut.by

Департамент общественной безопасности китайской провинции Хубэй, наиболее пострадавшей от вспышки нового коронавируса, опубликовал уведомление об ужесточении наказания для тех, кто препятствует работе медицинских учреждений. В нем говорится о возможности уголовного преследования тех, кто избегает лечения, наносит вред медицинскому персоналу и намеренно распространяет вирус.



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«Запрещается любой организации или частному лицу по любой причине нарушать порядок работы медицинских учреждений, ставить под угрозу личную безопасность медицинского персонала и наносить ущерб собственности медучреждений», — говорится в сообщении.

Отдельным пунктом в нем указано, что лица, отказывающиеся соблюдать карантин, проходить принудительное лечение и проверяться на вирус, представляют угрозу общественной безопасности и подлежат уголовной ответственности.

Запрещается создание отдельных частных палат в больницах. Также власти решили ограничить ритуальные процедуры в больницах. В частности, — сожжение ритуальных денег (традиционный китайский обряд, ритуал подношения даров духам).

В соответствии с последними данными , число заболевших вирусом в Китае составляет 7711, общее число случаев заражения во всем мире — около 7,9 тыс., 170 человек погибли.

Накануне Беларусь отправила в Пекин самолет с гуманитарной помощью. На борту — груз лекарств, масок, халатов, перчаток, средств дезинфекции.