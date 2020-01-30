|
Китай объявил об уголовном наказании нежелающих лечиться от коронавируса
30.01.2020 10:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Департамент общественной безопасности китайской провинции Хубэй, наиболее пострадавшей от вспышки нового коронавируса, опубликовал уведомление об ужесточении наказания для тех, кто препятствует работе медицинских учреждений. В нем говорится о возможности уголовного преследования тех, кто избегает лечения, наносит вред медицинскому персоналу и намеренно распространяет вирус.
«Запрещается любой организации или частному лицу по любой причине нарушать порядок работы медицинских учреждений, ставить под угрозу личную безопасность медицинского персонала и наносить ущерб собственности медучреждений», — говорится в сообщении.
Отдельным пунктом в нем указано, что лица, отказывающиеся соблюдать карантин, проходить принудительное лечение и проверяться на вирус, представляют угрозу общественной безопасности и подлежат уголовной ответственности.
Запрещается создание отдельных частных палат в больницах. Также власти решили ограничить ритуальные процедуры в больницах. В частности, — сожжение ритуальных денег (традиционный китайский обряд, ритуал подношения даров духам).
В соответствии с
Накануне Беларусь отправила в Пекин самолет с гуманитарной помощью. На борту — груз лекарств, масок, халатов, перчаток, средств дезинфекции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Также власти решили ограничить ритуальные процедуры в больницах. В частности, - сожжение ритуальных денег (традиционный китайский обряд, ритуал подношения даров...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)