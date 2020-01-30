За рождение первенца белорусам будут выплачивать около 2400 рублей

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Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры некоторых пособий, которые предоставляются при рождении детей. Сумма будет следующая:

единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка с 1 февраля составит 2 398,7 рубля (сейчас – 2 318,3 рубля);

при рождении второго и последующих детей будут платить 3 358,18 рубля (сейчас – 3 245,62 рубля);

единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 239,87 рубля (сейчас – 231,83 рубля).

Кроме того, пособие семьям на детей от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка до 3 лет составит 119,94 рубля (50% БПМ) в месяц; по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет с I и II степенью утраты здоровья – 239,87 рубля (100% БПМ) в месяц; по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет с III и IV степенью утраты здоровья – 287,84 рубля (120% БПМ) в месяц.

Также с 1 февраля изменятся размеры минимальных трудовых и социальных пенсий. Они будут действовать до конца апреля 2020 года. В частности, поднимут надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите; пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Социальная пенсия по возрасту, которую мужчинам назначают в 65 лет, а женщинам – в 60 лет, с 1 февраля вырастет с 115,92 до 119,94 рубля.

Размеры других социальный пенсий установлены в следующем размере:

инвалидам I группы (в том числе инвалидам с детства) – 263,86 рубля;

инвалидам с детства II группы – 227,88;

инвалидам II группы, детям в случае потери кормильца – 203,89;

инвалидам III группы – 179,94;

детям-инвалидам (до 18 лет при различной степени утраты здоровья) – от 191,90 до 263,86 рубля.

Узнать о других доплатах подробнее можно на сайте Минтруда.