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За рождение первенца белорусам будут выплачивать около 2400 рублей

30.01.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры некоторых пособий, которые предоставляются при рождении детей. Сумма будет следующая:

  • единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка с 1 февраля составит 2 398,7 рубля (сейчас – 2 318,3 рубля);
  • при рождении второго и последующих детей будут платить 3 358,18 рубля (сейчас – 3 245,62 рубля);
  • единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 239,87 рубля (сейчас – 231,83 рубля).

Кроме того, пособие семьям на детей от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка до 3 лет составит 119,94 рубля (50% БПМ) в месяц; по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет с I и II степенью утраты здоровья – 239,87 рубля (100% БПМ) в месяц; по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет с III и IV степенью утраты здоровья – 287,84 рубля (120% БПМ) в месяц.

Также с 1 февраля изменятся размеры минимальных трудовых и социальных пенсий. Они будут действовать до конца апреля 2020 года. В частности, поднимут надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите; пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Социальная пенсия по возрасту, которую мужчинам назначают в 65 лет, а женщинам – в 60 лет, с 1 февраля вырастет с 115,92 до 119,94 рубля.

Размеры других социальный пенсий установлены в следующем размере:

  • инвалидам I группы (в том числе инвалидам с детства) – 263,86 рубля;
  • инвалидам с детства II группы – 227,88;
  • инвалидам II группы, детям в случае потери кормильца – 203,89;
  • инвалидам III группы – 179,94;
  • детям-инвалидам (до 18 лет при различной степени утраты здоровья) – от 191,90 до 263,86 рубля.

Узнать о других доплатах подробнее можно на сайте Минтруда.

https://www.mlyn.by/2020/01/za-rozhdenie-perventsa-belorusam-budut-vyplachivat-okolo-2400-rublej/

 
 
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Бюджет прожиточного минимума изменится в Беларуси с 1 февраля. Он поднимется с 231,83 до 239,87 рубля. Подробности рассказали в Минтруда.
 
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