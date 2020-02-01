Что делать, если бывший муж или жена тайно вывезли ребенка за границу

Источник материала: Tut.by

Бывший муж забрал ребенка из сада и несколько лет скрывался с ним за границей. Белоруска без предупреждения вывезла дочерей из Швеции в Минск, пока муж-иностранец был на работе. Бывший муж затерялся с ребенком в торговом центре, и пока мать их искала, умчался с ним за границу . Это всего лишь несколько историй о том, как экс-супруги не смогли договориться о воспитании детей после развода. В некоторых случаях пришлось подключать даже Интерпол. Вместе с адвокатом Кристиной Хомой и руководителем инфолинии по безопасному выезду за границу Вероникой Николайчик мы разбирались, как избежать таких ситуаций и что делать, если один из супругов все-таки тайно вывез ребенка за границу.

Нужно ли заключать брачный договор, чтобы зафиксировать роли родителей? В Беларуси супруги пока еще редко заключают брачный договор. Есть стереотип, что это свидетельствует о недоверии партнеров, поэтому лучше устно обо всем договориться. Однако когда конфликт доходит до суда, оспорить устные договоренности куда сложнее, чем договор, который заключается письменно в присутствии нотариуса. В брачном договоре можно зафиксировать не только права на имущество, но и вопросы взаимоотношений между родителями и детьми: выезд ребенка из Беларуси без согласия второго родителя, где будет жить ребенок, если родители разведутся, как родитель, с которым ребенок не живет постоянно, будет участвовать в его жизни (например, регулярные встречи, общие каникулы), размер и порядок выплаты алиментов.

Если супруги решили развестись, можно ли заключить соглашение о воспитании и содержании детей? Если супруги не заключили брачный договор, во время развода нужно решить: заключить специальное соглашение о детях или договориться обо всем на словах. В большинстве случаев родители выбирают второй вариант. Нужно понимать: если возникнет конфликт, апеллировать к словам будет сложно, каждая из сторон может тянуть одеяло на себя. Если между супругами были разногласия, специалисты все-таки советуют заключить в суде письменное соглашение, в котором можно определить, с кем будут жить дети, как родитель, который будет жить отдельно, будет общаться с ребенком и участвовать в его воспитании, размер алиментов, порядок выезда ребенка за границу и другие вопросы воспитания и содержания детей. Если один из родителей не выполняет соглашение, оно будет исполнено принудительно. На устные договоренности экс-супругов это не распространяется.

Фото: pixabay.com 1 июля 2020 года вступает в силу новая редакция Кодекса о браке и семье, согласно которой соглашение о детях смогут заключать родители. А это значит, что им не обязательно состоять в браке — это актуально для гражданских браков, где люди не регистрируют свои отношения.

Как суд решает, с кем после развода будет жить ребенок? Суд учитывает возраст ребенка и его привязанность к каждому из родителей, как долго ребенок жил с папой и мамой, их личные качества, семейное и материальное положение, род деятельности и режим работы, обстановку места проживания. Высокое материальное положение не является безусловным основанием определить место проживания ребенка именно с этим родителем. Мнение ребенка учитывается, если ему исполнилось 10 лет. — Не могу сказать, что женщина априори имеет больше шансов, чтобы ребенок остался с ней, — говорит адвокат Кристина Хома. — По закону, родители имеют равные права. Каждый спор по детям решается индивидуально. В последнее время из моей практики суды определяли место проживания детей не только с матерью, но и с отцом.

Если один из родителей не платит алименты, может ли второй запретить ему встречаться с ребенком? Не может, в таком случае один из родителей нарушает права ребенка в части общения с другим родителем. Если же отец или мать не платят алименты, их могут лишить родительских прав либо привлечь к уголовной ответственности за уклонение от содержания ребенка. В случае нарушения соглашения о детях родитель может быть ограничен в общении с ребенком. Но такое решение принимает суд.

Может ли один из родителей запретить второму выезжать с ребенком за границу? Если ребенок едет за границу с одним из родителей, по закону, согласие второго родителя не требуется . Это касается порядка пересечения белорусской границы. При въезде в иностранное государство, также как и на этапе оформления визы, могут потребовать согласие второго родителя.

Фото: Reuters Если один из родителей опасается по каким-то причинам отпускать ребенка за границу с бывшим супругом, можно обратиться в суд с заявлением «об ином порядке выезда из Республики Беларусь несовершеннолетнего». Если суд поддержит требования, сведения о ребенке включат в банк данных о гражданах, право на выезд которых из Беларуси временно ограничено. Это значит, что при пересечении белорусской границы ребенка в сопровождении одного родителя, сотрудники пограничной службы попросят родителя предъявить согласие второго родителя. Если такого документа не будет, в выезде ребенку будет отказано.

А если ребенка вывозят в Россию, запрет не работает? Контроля на границе ведь нет Такой пробел, действительно, существует, и надо сказать, этим активно пользуются родители, которые без разрешения экс-супругов вывозят ребенка из Беларуси. Но важно знать, что если у ребенка, по решению суда, ограничен выезд за границу, вывезти его из России в третьи страны не удастся — по крайней мере, законным образом. Сведения о запрете поступают и на российскую границу, где осуществляется контроль. Если родитель тайно вывез ребенка в Россию и не собирается возвращать его в Беларусь, второй родитель может обратиться в милицию с заявлением об установлении места нахождения ребенка (заявление о розыске), чтобы хотя бы понять в какой части России находится сын или дочь. Важно понимать: то, что правоохранители установят местонахождения ребенка еще не значит, что его автоматически вернут домой.

Как действовать родителю, если бывший муж или жена тайно вывезли ребенка за границу? Каждая ситуация индивидуальна, одного решения не существует. Для любого родителя, в первую очередь, важно понимать, что произошло с ребенком, где он находится в данный момент, кто с ним рядом, заботится ли о нем кто-то в данный момент. — Если связи с родителем, который увез ребенка нет, нужно обратиться в милицию с заявлением о розыске. Так, хотя бы можно получить информацию о том, пересекал ли ребенок границу (здесь мы не говорим о России, так как контроля на границе у нас нет), — говорит руководитель инфолинии по безопасному выезду за границу программы «Ла Страда» Вероника Николайчик. — Дополнительно можно обратиться к консультантам Программы «Ла Страда» , поисково-спасательные отряды/организации, распространить информацию в социальных сетях. Если место нахождения ребенка стало известно, следующие шаги зависят от того, были ли урегулированы в правовом поле детско-родительские взаимоотношения. К примеру, есть решение суда об определении места жительства ребенка с тем родителем, у которого забрали ребенка (или это прописано в брачном договоре, соглашении о детях). Стоит обратиться к судебному исполнителю с заявлением о том, что решение не исполняется.

Фото: pixabay.com — Важно, какое гражданство у родителя, который увез ребенка, и гражданство самого ребенка. Если вопрос места жительства не был урегулирован, а у ребенка гражданство не только Республики Беларусь, но и государства, куда его увезли, шансы вернуть его правовым путем практически равны нулю, — говорит Вероника Николайчик. Это связано с тем, что государство, в которое ребенка увезли, будет его рассматривать как гражданина своей страны. Здесь важно отметить, что рассматриваются ситуации, которые не связаны с действием Гаагской Конвенции о похищении. Если ребенка вывезли за пределы Беларуси, алгоритм действий зависит от многих нюансов. Кроме обращения в милицию, также можно обратиться в Министерство юстиции, суд, правоохранительные органы государства, куда вывезли ребенка. Получить консультацию можно у адвокатов, специалистов Программы «Ла Страда» .

Можно ли завести уголовное дело за похищение? По закону, у отца такие же права на ребенка, как и у матери, и наоборот, поэтому уголовное дело (ст. 182 УК) по таким фактам не возбуждают. Если один из родителей нарушил соглашение о детях, где прописано, что ребенок живет с другим родителем, розыск можно объявить в рамках исполнительного производства (обратиться к судебному исполнителю). Если через 10 суток с момента поступления сообщения об исчезновении ребенка установить его местонахождение не удалось, дело передается следователю для возбуждения уголовного дела по факту исчезновения лица (ст. 175 УПК).

Но может быть, есть международные законы? Существует Конвенция о гражданских аспектах международного похищения детей . Что означает «похищение детей», согласно данному документу? Страны, которые подписали Конвенцию, а Беларусь это сделала в 1997 году, согласились с тем, что любой вывоз и перемещение детей без согласия второго родителя — нарушение. Что значит вывоз? Родитель может дать согласие другому родителю на вывоз ребенка за границу, например, на каникулы. Но если ребенок не вернулся к обозначенную времени, это уже незаконное удержание. Все судьбоносные решения должны быть согласованы, в том числе смена места жительства детей. Стоит отметить, что Конвенция работает для Беларуси не со всеми странами, а только с теми, кто присоединился к документу . Конвенция действует, когда речь идет о перемещении ребенка, не достигшего 16 лет, если ребенок до момента перемещения проживал в стране-участнице Конвенции, если права опеки до перемещения эффективно выполнялись, если бы ребенка не вывезли в другую страну. Что нужно сделать? Обратиться в отдел исполнения международных договоров Управления международного сотрудничества Министерства юстиции.

Фото: pixabay.com Стоит отметить, что такие дела не решается за один день или месяц. Они могут затянуться на год и более. И несмотря на то, что Конвенция направлена на скорейшее возвращение ребенка в страну его обычного проживания, в определенных случаях в выдаче предписания о возвращении ребенка страной, куда был перемещен ребенок, может быть отказано. — Что это за случаи? Незаконное перемещение является спорным. К примеру, родитель был согласен на выезд ребенка. Или перемещение было в интересах ребенка, потому что родитель с которым он проживал, не осуществлял свои права опеки. Если с момента перемещение прошло более одного года — это тоже ограничение, считается, что за это время ребенок мог адаптироваться к новой среде. И еще одно ограничение: существует «очень серьезный риск, что возвращение ребенка создаст угрозу причинения ему физического или психологического вреда или иным образом поставит его в невыносимые условия». Конвенция направлена на защиту прав и интересов ребенка, а не родителей. Пострадавшим является не родитель, у которого забрали ребенка, а сам ребенок, — поясняет специалист Программы «Ла Страда».

Можно ли лишить родительских прав мать или отца, которые тайно вывезли ребенка за границу? Законодательством определены условия, при которых мать или отец могут быть лишены родительских прав, один из пунктов — злоупотребление родительскими правами, то есть в ущерб интересам детей (например, создание препятствий в обучении, вовлечение в преступную или аморальную деятельность).

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY — Лишение родительских прав является исключительной мерой для защиты прав и интересов детей. И такое решение принимает только суд, — поясняет адвокат. — На мой взгляд, лишить родительских прав за злоупотребления родительскими правами, выразившееся в тайном вывозе без согласия второго родителя в другой город или страну, достаточно проблематично . Так как в соответствии с законодательством Беларуси каждый из родителей имеет право выезжать с ребенком за пределы страны. А то, что второго родителя не поставили в известность, вряд ли станет достаточным основанием для лишения родительских прав.

Подытожим: как обезопасить ребенка от того, чтобы второй родитель не вывез его тайно? Во-первых, родители должны понять, что ребенок не вещь, у него есть права, и нужно отталкиваться от его интересов, а не использовать как инструмент для выяснения отношений. Если договориться не получается, остается идти в суд, где будет определено, с кем будет жить сын и дочь, как в воспитании и содержании детей будет участвовать каждый родитель. Даже если родители обо всем договорились устно, не лишним будет сходить к нотариусу и оформить это официально. Если есть риск, что родитель может вывезти ребенка за границу, обратитесь в суд и определите иной порядок выезда за границу. В этом случае, при пересечении белорусской границы потребуется ваше согласие. Если мы говорим о той ситуации, когда один из родителей иностранный гражданин, не проживающий в Беларуси, и есть риск, что он может приехать и вывезти ребенка, то можно обратиться в подразделение по гражданству и миграции с просьбой ограничить въезд иностранному гражданину и приложить документы, обосновывающие данную информацию. При ограничении на въезд в Беларусь иностранному гражданину также будет ограничен въезд и в Россию.