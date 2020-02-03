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Волнуют мова, культура и наследие. В Могилеве выбрали человека и событие года
03.02.2020 15:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве народным онлайн-голосованием выбрали человека и событие 2019 года. И, судя по победителям, горожан волнуют вопросы мовы, истории и наследия.
Номинантов на звание «Человека года» было восемь, событий — девять. Подробно о них можно прочесть
В номинации «Человек года» победил Игорь Бадьков — руководитель проекта «Дорожная рапсодия» (трансляция классической музыки в троллейбусах) и автор короткометражки «Последний белорус». Лента рассказывает о парне, который периодически прячется в бункере и по рации пробует найти кого-нибудь, с кем можно было бы поговорить по-белорусски. Потому что на мове уже никто не разговаривает.
Игорю Бадькову 23 года, он родом из Быхова, работает энергетиком в филиале «БелАЗа» в Могилеве.
Событием 2019 года назвали проект
Человека и событие года в Могилеве выбирают уже восьмой год подряд. Номинантов отбирает, а затем формирует шорт-лист общественная инициатива «Грамадскі магістрат». Смысл голосования в том, чтобы выявить тех, кто на общественных началах делает Могилев более интересным и уютным.
Премии вручили 1 февраля.
Напомним,
«Событием 2018 года» стала
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Голосование было народным и онлайн.
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