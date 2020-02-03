Волнуют мова, культура и наследие. В Могилеве выбрали человека и событие года

Источник материала: Tut.by

В Могилеве народным онлайн-голосованием выбрали человека и событие 2019 года. И, судя по победителям, горожан волнуют вопросы мовы, истории и наследия.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Номинантов на звание «Человека года» было восемь, событий — девять. Подробно о них можно прочесть тут .

В номинации «Человек года» победил Игорь Бадьков — руководитель проекта «Дорожная рапсодия» (трансляция классической музыки в троллейбусах) и автор короткометражки «Последний белорус». Лента рассказывает о парне, который периодически прячется в бункере и по рации пробует найти кого-нибудь, с кем можно было бы поговорить по-белорусски. Потому что на мове уже никто не разговаривает.

Игорю Бадькову 23 года, он родом из Быхова, работает энергетиком в филиале «БелАЗа» в Могилеве.

Событием 2019 года назвали проект «Подых мінулага» — установку стендов с информацией об утраченных памятниках архитектуры. Над этим работал также и «Человек года» — Игорь Бадьков, а еще — Екатерина Разумова, Андрей Рубцов, Кирилл Дорошенко. С текстами помог директор музея истории Могилева Алексей Батюков, а фотографии предоставил Олег Лисовский — могилевчанин, который уже давно живет и работает в Баварии.



Фото предоставлено Центром городских инициатив

Человека и событие года в Могилеве выбирают уже восьмой год подряд. Номинантов отбирает, а затем формирует шорт-лист общественная инициатива «Грамадскі магістрат». Смысл голосования в том, чтобы выявить тех, кто на общественных началах делает Могилев более интересным и уютным.

Премии вручили 1 февраля.

Напомним, «Человеком 2018 года» по версии общественной инициативы «Грамадскі магістрат» стала Алеся Цумарева — она открыла магазин с товарами , сделанными инвалидами, и создала при нем образовательную площадку.

«Событием 2018 года» стала выставка «Невядомы Магілёў» — экспозиция из снимков города времен Великой Отечественной войны. Большая часть из них сделана солдатами вермахта. Фотографии выкупил на различных аукционах могилевчанин Олег Лисовский . Он сейчас живет в Баварии, а в 2017 году получил премию «Человек года».