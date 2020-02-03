В Смолевичах мужчина взял деньги с пенсионера «на лекарство и врачей», но ничем не помог

Источник материала: Tut.by

По подозрению в мошенничестве милиция в Смолевичах задержала 59-летнего мужчину. Сначала в больнице доверчивый пенсионер отдал ему крупную сумму на лекарство и прием у врачей, а во втором случае женщина понадеялась купить строительные блоки. Об этом сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.



Александра Квиткевич, TUT.BY

Первым обманутым оказался 68-летний пациент больницы, с которым подозреваемый лежал в одной палате. Фигурант обещал раздобыть тому импортную мазь для лечения суставов и организовать прием у лучших медиков столицы.

Подозреваемый разразился целой бравадой о своих успехах на военной службе, а также о наличии связей в местных властях и Минздраве — потерпевшего это убедило, он взял более 1000 рублей взаймы у сына и отдал фигуранту в качестве задатка. Но обещанное так и не выполнил.

Пока милиция работала по заявлению, мужчине удалось обманом получить еще 250 рублей у случайной знакомой. К ней он подошел в одном из магазинов и попросил деньги на билет. Та выручила, а в разговоре упомянула, что ищет строительные блоки. Фигурант похвастался, что может задешево решить вопрос, оставил свой номер, а через пару дней получил от нее деньги. Материалов покупательница так и не увидела.

Оказалось, подозреваемый уже привлекался за мошенничество. В этот раз деньги он потратил на продукты, одежду и бытовые нужды. Возбуждено уголовное дело по ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси.