«Он на меня, я отталкиваю». Подробности драки на Ледовой арене в Ивацевичах, которая закончилась «уголовкой»

Источник материала: Tut.by

Вечером 26 января посетитель Ледовой арены Роман Д. в Ивацевичах повздорил с 50-летним рабочим местной ДЮСШ. Словесная перепалка быстро переросла в драку . Для работника спортшколы конфликт закончился госпитализацией, для Романа Д. — уголовным делом за причинение тяжких телесных повреждений. Подозреваемый сейчас на свободе — и рассказал TUT.BY, что, по его версии, произошло в тот день на Ледовой арене.



Место, где произошла драка. Фото: СК

26 января Роман приехал на Ледовую арену с четырехлетним сыном, чтобы покататься на коньках. Сын с отцом оплатили сеанс, надели коньки и пошли к бортикам.

— Мы прошли метров 10−15. Дальше идти не могли, так как на всей арене был выключен свет. Мы остановились возле арены (имеется в виду бортик. — Прим. TUT.BY), к нам подошел мужчина и начал выражаться в грубой форме и общаться на повышенных тонах. Я ему сделал замечание, чтобы он не ругался, потому что ребенок мог испугаться — темно ведь было и мужчина какой-то кричал. Но он продолжал нас выгонять. Ребенок сказал, что боится, и попросил уйти. Мы сделали два-три шага, а я вижу, что он сзади идет и что-то говорит. Я повернулся и спросил, зачем он испугал ребенка — и оттолкнул его [работника ДЮСШ] от себя. Он опять на меня идет, я его еще раз отталкиваю. Он зацепился за кофту двумя руками, я отпустил руку ребенка — и началась борьба, суматоха. После этого я его поднял и попросил извиниться перед ребенком. Я взял ребенка на руки. Он извинился. Сын плакал, в истерике был, — рассказал Роман.

По словам мужчины, после этого он вышел с сыном в коридор. Когда сын успокоился, они вышли на лед. Под конец сеанса Роман увидел, что пришли сотрудники милиции.

— Я подошел к ним, попросил не пугать сына и подождать меня на улице. Они согласились. Мы поехали в РОВД. Там у меня взяли объяснения и отпустили домой. На следующий день я был с ребенком в бассейне. Ко мне опять подъехали [сотрудники милиции] и попросили проехать с ними. Я завез сына домой и поехал — уже к следователям. Меня «закрыли» на трое суток.

От следователей Роман узнал, что работник ДЮСШ после потасовки попал в больницу с серьезными травмами. По информации TUT.BY, у него сломаны ребра, повреждено легкое, на теле — множественные ушибы. Эксперты отнесли его повреждения к категории тяжких телесных.

В отношении Романа возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 147 УК за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения. Ему грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

В ИВС подозреваемого продержали трое суток, а затем выпустили под подписку о невыезде. Сейчас Роман на свободе.

К потерпевшему в больницу он, говорит, не ходил. Друзья Романа пытались узнать, сможет ли потерпевший его принять и выслушать. Однако их попросили пока не вмешиваться.

Роман надеется лично извиниться перед мужчиной во время очной ставки, которую со дня на день проведут следователи.

— Я искренне переживаю, и если бы была возможность вернуться назад, то я бы никогда такого не допустил бы. Сожалею, что такая вышла ситуация. Я шел туда не для того, чтобы с кем-то драться или выяснять отношения.

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