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Александр Лукашенко прокомментировал задержание директоров белорусских сахарных заводов
04.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает сегодня с рабочей поездкой Добруш, где Глава государства ознакомился с реализацией инвестиционного проекта по техническому переоснащению Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».
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> Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал сегодня журналистам задержание директоров сахарных заводов, передает корреспондент БЕЛТА. В ближайшие...
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