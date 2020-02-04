Александр Лукашенко прокомментировал задержание директоров белорусских сахарных заводов

Источник материала: Полесская правда



Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал сегодня журналистам задержание директоров сахарных заводов, передает корреспондент БЕЛТА .

В ближайшие дни Комитет госбезопасности подробно расскажет об этом деле, отметил Президент. «Такого в Беларуси еще не было, — заявил Александр Лукашенко. — Они создали в Москве «прокладку» — торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов».