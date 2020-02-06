Сервиз для Лукашенко, проблемный город, решение по топливу и «быстрые свидания» - все за вчера

«Сахарное дело» наделало много шума. А мы задались вопросом цены на сахар: сравнили цены, но так и не поняли, почему белорусский сахар в РФ дешевле, чем у нас. Ну, а вчера основными темами были коронавирус, нефть и суды. Сейчас коротко обо всем напомним.
Недавно к нам приезжал госсекретарь США Майкл Помпео, встретился с Александром Лукашенко и Владимиром Макеем, пообщался с правозащитниками, записал видеообращение в честь дня рождения Тадеуша Костюшко. После его отъезда начали появляться мифы о «настоящей цели» визита госсекретаря в Минск. Объясняем, почему это только мифы. Кстати, Помпео потом отправился в Украину. Своим мнением об этом визите и не только делится политконсультант Александр Федута.
Очень много судов было вчера. В 2000 году трое мужчин убили жену бывшего председателя Докшицкого райисполкома Ивана Подрезы. Нашли злоумышленников только весной 2018 года. Вчера осудили последнего обвиняемого. Поставлена точка в уголовном деле бывшего главы Шумилинского района Александра Снарова. 53-летнего мужчину обвиняли в коррупции. В Гомеленачальнику отдела «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукта»вынесли приговор за «откаты». Закончился суд по иску больницы к Дмитриеву, который она подала из-за фото макарон. Продолжается процесс над 20-летней девушкой, которую судят за ДТП, где она потеряла мать и бабушку. Страшная трагедия. В Брестевынесено решение по иску Брестского облисполкома к ООО «АйПауэр» о возврате 5,7 млн рублей, которые были выделены компании на строительство завода.
В 28 районах и одном городе страны напряженная ситуация на рынке труда. Да, это гораздо меньше, чем в прошлом году (было 53), но 19 территорий попало в перечень повторно.По каким критериям власти определялитакие города и районы?
Вы представляете, сколько ваших денег уходит на налоги? Мы тут немного прикинули и вот что выходит: средний человек заплатит за этот год 3600 рублей в виде налогов — по 300 рублей каждый месяц. Переходите по ссылке, расскажем на что идут наши деньги.
Что там у нас со строительством? Говорят, что в ближайшее время на рассмотрение президенту планируется внести проект указа об ипотеке. Тут еще и одному из городов-спутников уделят больше внимания, а квартиры какие будут строить… Может, вы не хотите квартиру, а мечтаете о доме? Смотрите, сколько стоит построить коттедж на 117 метров по польскому проекту. А фото необычных дверных проемов в квартирах белорусов поднимут вам настроение с утра.
Вчера умер белорусский режиссер Борис Луценко. Он являлся одним из лучших белорусских режиссеров советского времени, дважды возглавлял Национальный академический драматический театр имени Максима Горького. С 2008 года и до смерти являлся очередным режиссером в этом коллективе.
Происшествия жуткие вчера произошли в Турции. В аэропорту Стамбула пассажирский самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, развалился и загорелся. Очень много пострадавших. А в провинции Ван на востоке страны сошли две лавины, погибли более 30 человек.
Импичмент Трампа провалился. Сенат США проголосовал против отстранения Дональда Трампа от должности президента. С него сняты обвинения в злоупотреблении властью и в препятствовании работе конгресса.
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Как круто, когда стартап превращается в успешный международный проект. Четыре года назад мы рассказывали про белорусско-британскую компанию Gismart — «скрытого чемпиона» в сфере музыкальных мобильных приложений, количество скачиваний которых тогда было более ста миллионов. Читайте, чего ребята добились сейчас.
Алине 24 года, она преподает гимнастику… в Японии. Девушка уехала туда на время и рассказала нам, как ей там живется. Алину удивило то, какие там прилежные студенты (например, соревнования проводятся в выходные, а приходят все, никого загонять не надо), как они носятся к педагогу. Девушка уже привыкла есть сырую рыбу, а поначалу совсем не могла. Интересные моменты о жизни в Японии рассказала нам героиня.
Вы добросовестный пассажир: всегда оплачиваете проезд? Знакома ситуация, когда хочешь купить талон, а негде или у водителя нет сдачи? Представляете, какая нервотрепка бы началась в общественном транспорте в час пик при введении правила «15 секунд» на оплату? Но как улучшить эту самую систему оплаты проезда, уменьшить количество безбилетников? Разбирались в вопросе с транспортным экспертом. Слушайте, а может, вообще кондукторов вернуть?
Признавайтесь, ходили на «быстрые свидания» хоть раз? А мы вот сходили. Это интересный опыт, должны мы вам сказать. Впрочем, читайте репортаж, делайте свои выводы.
Вчера открылась Минская международная выставка-ярмарка. Было много известных гостей. Читайте, как прошло открытие — без танка из книг, но с настоящим оружием, без стенда Великобритании, но с насыщенной программой от США. Ой, а как зазывал на выставку министр информации — он снялся в видео для TikTok. Очень мило получилось!
Хотите иметь дома сервиз как у президента Беларуси? Это легко организовать. Ведь недавно на фарфоровом заводе в Добруше Александру Лукашенко подарили сервиз местного производства. Рассказываем, сколько он стоит и где его можно приобрести.
Кстати. Все помешались на красоте, вот женщины постоянно хотят быть на кого-то похожи, а красоту мужчин оценивают пластические хирурги. Но помните, главное — быть в гармонии с собой и близкими (ловите пять правил для успешных отношений). На прощание — видеобонус. Удачного четверга!
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