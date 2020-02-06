ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сервиз для Лукашенко, проблемный город, решение по топливу и «быстрые свидания» - все за вчера

06.02.2020 08:00 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

«Сахарное дело» наделало много шума. А мы задались вопросом цены на сахар: сравнили цены, но так и не поняли, почему белорусский сахар в РФ дешевле, чем у нас. Ну, а вчера основными темами были коронавирус, нефть и суды. Сейчас коротко обо всем напомним.

САМОЕ ВАЖНОЕ


  • По последним данным, от коронавируса умерли 563 человека. Вчера в санаторий под Тюменью прибыли эвакуированные из Уханя россияне и 10 белорусов. Показываем, где люди проведут двухнедельный карантин. Поинтересовались состоянием еще пяти белорусов, которые находятся на карантине в Казахстане. Мы решили вспомнить другие заболевания, от которых страдал мир, посмотрели, когда вспышки болезней переступали критический порог.

  • Недавно к нам приезжал госсекретарь США Майкл Помпео, встретился с Александром Лукашенко и Владимиром Макеем, пообщался с правозащитниками, записал видеообращение в честь дня рождения Тадеуша Костюшко. После его отъезда начали появляться мифы о «настоящей цели» визита госсекретаря в Минск. Объясняем, почему это только мифы. Кстати, Помпео потом отправился в Украину. Своим мнением об этом визите и не только делится политконсультант Александр Федута.

  • Очень много судов было вчера. В 2000 году трое мужчин убили жену бывшего председателя Докшицкого райисполкома Ивана Подрезы. Нашли злоумышленников только весной 2018 года. Вчера осудили последнего обвиняемого. Поставлена точка в уголовном деле бывшего главы Шумилинского района Александра Снарова. 53-летнего мужчину обвиняли в коррупции. В Гомеле начальнику отдела «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукта» вынесли приговор за «откаты». Закончился суд по иску больницы к Дмитриеву, который она подала из-за фото макарон. Продолжается процесс над 20-летней девушкой, которую судят за ДТП, где она потеряла мать и бабушку. Страшная трагедия. В Бресте вынесено решение по иску Брестского облисполкома к ООО «АйПауэр» о возврате 5,7 млн рублей, которые были выделены компании на строительство завода.

  • В 28 районах и одном городе страны напряженная ситуация на рынке труда. Да, это гораздо меньше, чем в прошлом году (было 53), но 19 территорий попало в перечень повторно. По каким критериям власти определяли такие города и районы?

  • Вы представляете, сколько ваших денег уходит на налоги? Мы тут немного прикинули и вот что выходит: средний человек заплатит за этот год 3600 рублей в виде налогов — по 300 рублей каждый месяц. Переходите по ссылке, расскажем на что идут наши деньги.
  • Что там у нас со строительством? Говорят, что в ближайшее время на рассмотрение президенту планируется внести проект указа об ипотеке. Тут еще и одному из городов-спутников уделят больше внимания, а квартиры какие будут строить… Может, вы не хотите квартиру, а мечтаете о доме? Смотрите, сколько стоит построить коттедж на 117 метров по польскому проекту. А фото необычных дверных проемов в квартирах белорусов поднимут вам настроение с утра.
  • Вчера умер белорусский режиссер Борис Луценко. Он являлся одним из лучших белорусских режиссеров советского времени, дважды возглавлял Национальный академический драматический театр имени Максима Горького. С 2008 года и до смерти являлся очередным режиссером в этом коллективе.
  • Происшествия жуткие вчера произошли в Турции. В аэропорту Стамбула пассажирский самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, развалился и загорелся. Очень много пострадавших. А в провинции Ван на востоке страны сошли две лавины, погибли более 30 человек.


  • Импичмент Трампа провалился. Сенат США проголосовал против отстранения Дональда Трампа от должности президента. С него сняты обвинения в злоупотреблении властью и в препятствовании работе конгресса.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Как круто, когда стартап превращается в успешный международный проект. Четыре года назад мы рассказывали про белорусско-британскую компанию Gismart — «скрытого чемпиона» в сфере музыкальных мобильных приложений, количество скачиваний которых тогда было более ста миллионов. Читайте, чего ребята добились сейчас.

  • Алине 24 года, она преподает гимнастику… в Японии. Девушка уехала туда на время и рассказала нам, как ей там живется. Алину удивило то, какие там прилежные студенты (например, соревнования проводятся в выходные, а приходят все, никого загонять не надо), как они носятся к педагогу. Девушка уже привыкла есть сырую рыбу, а поначалу совсем не могла. Интересные моменты о жизни в Японии рассказала нам героиня.


  • Вы добросовестный пассажир: всегда оплачиваете проезд? Знакома ситуация, когда хочешь купить талон, а негде или у водителя нет сдачи? Представляете, какая нервотрепка бы началась в общественном транспорте в час пик при введении правила «15 секунд» на оплату? Но как улучшить эту самую систему оплаты проезда, уменьшить количество безбилетников? Разбирались в вопросе с транспортным экспертом. Слушайте, а может, вообще кондукторов вернуть?
  • Узнали мнение министра образования по поводу того, как должен вести себя учитель в конфликтных ситуациях, а еще — сколько выпускников вузов и колледжей, которые учились на платном, едут по распределению и кое-что про централизованное тестирование.
  • Признавайтесь, ходили на «быстрые свидания» хоть раз? А мы вот сходили. Это интересный опыт, должны мы вам сказать. Впрочем, читайте репортаж, делайте свои выводы.


  • Вчера открылась Минская международная выставка-ярмарка. Было много известных гостей. Читайте, как прошло открытие — без танка из книг, но с настоящим оружием, без стенда Великобритании, но с насыщенной программой от США. Ой, а как зазывал на выставку министр информации — он снялся в видео для TikTok. Очень мило получилось!
  • Хотите иметь дома сервиз как у президента Беларуси? Это легко организовать. Ведь недавно на фарфоровом заводе в Добруше Александру Лукашенко подарили сервиз местного производства. Рассказываем, сколько он стоит и где его можно приобрести.


Все новости среды, 5 февраля

Кстати. Все помешались на красоте, вот женщины постоянно хотят быть на кого-то похожи, а красоту мужчин оценивают пластические хирурги. Но помните, главное — быть в гармонии с собой и близкими (ловите пять правил для успешных отношений). На прощание — видеобонус. Удачного четверга!

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что случилось в среду, читайте в нашем коротком обзоре вчерашних новостей.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гродно около кинотеатра «Октябрь» появятся сухой фонтан и поля для мини-гольфа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

05.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полымя

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика