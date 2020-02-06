Сервиз для Лукашенко, проблемный город, решение по топливу и «быстрые свидания» - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

«Сахарное дело» наделало много шума. А мы задались вопросом цены на сахар : сравнили цены, но так и не поняли, почему белорусский сахар в РФ дешевле, чем у нас. Ну, а вчера основными темами были коронавирус, нефть и суды. Сейчас коротко обо всем напомним.

САМОЕ ВАЖНОЕ

Ситуация с нефтью удручает не только нас, но и главу российской трубопроводной монополии «Транснефть», говорит , вся надежда на встречу президентов. Тем временем компании группы «Сафмар» Михаила Гуцериева планируют увеличить поставки нефти в нашу страну. Кстати, разрешилась ситуация и с вводом лимита на продажу топлива на ряде заправок «Лукойла».









Импичмент Трампа провалился. Сенат США проголосовал против отстранения Дональда Трампа от должности президента. С него сняты обвинения в злоупотреблении властью и в препятствовании работе конгресса.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

Как круто, когда стартап превращается в успешный международный проект . Четыре года назад мы рассказывали про белорусско-британскую компанию Gismart — «скрытого чемпиона» в сфере музыкальных мобильных приложений, количество скачиваний которых тогда было более ста миллионов. Читайте, чего ребята добились сейчас .

Алине 24 года, она преподает гимнастику… в Японии. Девушка уехала туда на время и рассказала нам, как ей там живется. Алину удивило то, какие там прилежные студенты (например, соревнования проводятся в выходные, а приходят все, никого загонять не надо), как они носятся к педагогу. Девушка уже привыкла есть сырую рыбу, а поначалу совсем не могла. Интересные моменты о жизни в Японии рассказала нам героиня.





Вы добросовестный пассажир: всегда оплачиваете проезд? Знакома ситуация, когда хочешь купить талон, а негде или у водителя нет сдачи? Представляете, какая нервотрепка бы началась в общественном транспорте в час пик при введении правила «15 секунд» на оплату? Но как улучшить эту самую систему оплаты проезда, уменьшить количество безбилетников? Разбирались в вопросе с транспортным экспертом. Слушайте, а может, вообще кондукторов вернуть?

Знакома ситуация, когда хочешь купить талон, а негде или у водителя нет сдачи? Представляете, какая нервотрепка бы началась в общественном транспорте в час пик при введении правила «15 секунд» на оплату? Но как улучшить эту самую систему оплаты проезда, уменьшить количество безбилетников? с транспортным экспертом. Слушайте, а может, вообще кондукторов вернуть? Узнали мнение министра образования по поводу того, как должен вести себя учитель в конфликтных ситуациях, а еще — сколько выпускников вузов и колледжей, которые учились на платном, едут по распределению и кое-что про централизованное тестирование .

образования по поводу того, в конфликтных ситуациях, а еще — сколько выпускников вузов и колледжей, которые учились на платном, и кое-что про . Признавайтесь, ходили на «быстрые свидания» хоть раз? А мы вот сходили. Это интересный опыт, должны мы вам сказать. Впрочем, читайте репортаж , делайте свои выводы.





Вчера открылась Минская международная выставка-ярмарка . Было много известных гостей. Читайте , как прошло открытие — без танка из книг, но с настоящим оружием, без стенда Великобритании, но с насыщенной программой от США. Ой, а как зазывал на выставку министр информации — он снялся в видео для TikTok . Очень мило получилось!

. Было много известных гостей. , как прошло открытие — без танка из книг, но с настоящим оружием, без стенда Великобритании, но с насыщенной программой от США. Ой, а как зазывал на выставку министр информации — он . Очень мило получилось! Хотите иметь дома сервиз как у президента Беларуси? Это легко организовать. Ведь недавно на фарфоровом заводе в Добруше Александру Лукашенко подарили сервиз местного производства. Рассказываем, сколько он стоит и где его можно приобрести .





Все новости среды, 5 февраля

Кстати. Все помешались на красоте, вот женщины постоянно хотят быть на кого-то похожи , а красоту мужчин оценивают пластические хирурги. Но помните, главное — быть в гармонии с собой и близкими (ловите пять правил для успешных отношений). На прощание — видеобонус . Удачного четверга!

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