В Литве у белорусского водителя забрали 60 тысяч евро, которые он не задекларировал

Источник материала: Tut.by

Утром 3 февраля литовские таможенники при оформлении машины из Беларуси изъяли у водителя 60 тысяч евро. Мужчина объяснил, что ему и в голову не пришло задекларировать деньги. Подробности сообщает пресс-служба литовской таможни.



Фото: lrmuitine.lt

Белорус ехал на грузовике Volvo через Литву в Нидерланды за грузом цветов. В районе Мядининкая его остановили таможенники.

В бардачке у водителя нашли завернутые в свитер 60 тысяч евро. Мужчина утверждал, что деньги он вез на закупку цветов и не подумал, что их надо декларировать.

Валюту изъяли, в отношении белоруса начато предварительное расследование по факту контрабанды. Ведомство напоминает: суммы от 10 тысяч евро (или эквивалент в другой валюте) обязательно нужно декларировать.