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В Литве у белорусского водителя забрали 60 тысяч евро, которые он не задекларировал
07.02.2020 12:56 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Утром 3 февраля литовские таможенники при оформлении машины из Беларуси изъяли у водителя 60 тысяч евро. Мужчина объяснил, что ему и в голову не пришло задекларировать деньги. Подробности
Белорус ехал на грузовике Volvo через Литву в Нидерланды за грузом цветов. В районе Мядининкая его остановили таможенники.
В бардачке у водителя нашли завернутые в свитер 60 тысяч евро. Мужчина утверждал, что деньги он вез на закупку цветов и не подумал, что их надо декларировать.
Валюту изъяли, в отношении белоруса начато предварительное расследование по факту контрабанды. Ведомство напоминает: суммы от 10 тысяч евро (или эквивалент в другой валюте) обязательно нужно декларировать.
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Деньги изъяли, в отношении мужчины начато расследование.
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