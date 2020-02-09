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Чтобы коту не было скучно: эксперты составили список лучших игрушек для любимца

09.02.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Чтобы кошка чувствовала себя хорошо и не скучала, хозяину нужно тщательным образом распланировать досуг своей любимицы: если она не будет играться с предназначенными для этого предметами, то может начать капризничать и пакостить.

К тому же, животному необходимо выплеснуть избыток энергии, накопленный за день. Эксперты в области зоологии составили список лучших вариантов игрушек для домашней кошки:

Чтобы коту не было скучно: эксперты составили список лучших игрушек для любимца

1. Самым простым способом провести время вместе со своей любимицей станет использование всевозможных дразнилок. Как правило, они достаточно длинные, а на одном из концов прикрепляется объект, призванный привлечь внимание хищницы.

Обычно это какие-нибудь небольшие игрушки либо перья. Такие приспособления предназначены для совместного досуга, поскольку играть с животным очень важно для укрепления эмоциональной связи.

2. Маленькие мячики, шарики или фигурки мышек и других животных. Обычно к ним кошка подходит только минут на 10-15, поскольку они достаточно пассивны и не издают привлекающих внимание звуков. Однако они тоже должны присутствовать в доме, поскольку кошкам нравится разнообразие в играх.

Лучше покупайте их про запас, поскольку в силу компактного размера и активной игры животного они быстро теряются.

3. Любые приспособления с лазерными указками. Животные от них в восторге, поскольку они заставляют их почувствовать себя настоящими охотниками. Причем вы можете играть с кошкой даже в том случае, если вы сильно устали: все, что вам нужно, – это нажимать на указку и «гонять» свою любимицу по дому прямо из кресла.

4. Приспособления с добавлением кошачьей мяты. Животные странно себя ведут в присутствии запаха этого растения, поэтому у производителей много вариантов его использования.

Кстати, очень полезно для здоровья кошки играть с небольшими игрушками с мятой, поскольку они будут их грызть. Такое времяпрепровождение позволит позаботиться о состоянии здоровья полости рта и выступить в качестве профилактики кариеса.

5. Предыдущие варианты были бюджетными, однако есть более дорогостоящие и очень интересные для животного. Есть кошачьи домики, где предусмотрено не только комфортное спальное место, но и отдельная игровая зона с различными приспособлениями, вызывающими интерес животного.

Кстати, вы можете добавить к этому «убранству» еще и свои варианты игрушек, чтобы кошка точно не заскучала.

6. Треки с мячиками. Они очень удобны, поскольку вы в этот момент можете спокойно наблюдать за игрой вашей любимицы. Кстати, это идеальный вариант для тех, у кого не одна кошка: треки устроены таким образом, что подходят для совместной игры нескольких животных.

Это отличная тренировка для кошек, которая позволит им избавиться от лишней энергии. К тому же, мячики очень хорошо закреплены, поэтому не стоит бояться их потерять.

Также вы можете ничем не ограничивать свою фантазию и изготавливать игрушки самостоятельно из подручных средств.

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Чтобы кошка чувствовала себя хорошо и не скучала, хозяину нужно тщательным образом распланировать досуг своей любимицы: если она не будет играться с...
 
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