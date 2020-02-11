В Бобруйске заработало новое приложение для отслеживания транспорта - оно подходит слабовидящим

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске заработало новое приложение для транспорта, которым могут пользоваться люди с нарушением зрения, пишет «Коммерческий курьер». Принцип его работы — тот же, что и обычного приложения, которое показывает движение автобусов и троллейбусов по улицам города. Одно важное отличие нового приложения — оно все озвучивает.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Приложение для отслеживания общественного транспорта «с озвучкой» называется Bustime, и создал его российский разработчик. В Бобруйске оно привязано к тому же комплексу мониторинга передвижения транспорта в реальном времени, каким пользуется автопарк.

Так вот для людей с нарушением зрения приложение озвучивает время прибытия транспорта, за минуту до посадки призывает подготовиться, во время поездки называет остановки. Словом, все, что отображается на экране, слабовидящие пассажиры могут услышать. Также в приложении есть чат, в котором пассажир может связаться с водителем.

Бобруйск стал первым городом в республике, где воплотили такую идею. В соседней России уже 110 городов оценили сервис. Мысль реализовать такой социальный проект появилась у менеджера социальных проектов общественного объединения инвалидов «Особый мир» Марины Абазовик.

В перспективе у разработчиков — доработать программу и добавить возможность поиска низкопольного транспорта, чтобы человек на коляске мог знать, на каком именно автобусе или троллейбусе ему будет комфортнее добраться.

Сегодня в Бобруйске проживает более 10 тысяч человек с инвалидностью, среди них более пятисот — с нарушением зрения.