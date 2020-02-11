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В Бобруйске заработало новое приложение для отслеживания транспорта - оно подходит слабовидящим
11.02.2020 08:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске заработало новое приложение для транспорта, которым могут пользоваться люди с нарушением зрения,
Приложение для отслеживания общественного транспорта «с озвучкой» называется Bustime, и создал его российский разработчик. В Бобруйске оно привязано к тому же комплексу мониторинга передвижения транспорта в реальном времени, каким пользуется автопарк.
Так вот для людей с нарушением зрения приложение озвучивает время прибытия транспорта, за минуту до посадки призывает подготовиться, во время поездки называет остановки. Словом, все, что отображается на экране, слабовидящие пассажиры могут услышать. Также в приложении есть чат, в котором пассажир может связаться с водителем.
Бобруйск стал первым городом в республике, где воплотили такую идею. В соседней России уже 110 городов оценили сервис. Мысль реализовать такой социальный проект появилась у менеджера социальных проектов общественного объединения инвалидов «Особый мир» Марины Абазовик.
В перспективе у разработчиков — доработать программу и добавить возможность поиска низкопольного транспорта, чтобы человек на коляске мог знать, на каком именно автобусе или троллейбусе ему будет комфортнее добраться.
Сегодня в Бобруйске проживает более 10 тысяч человек с инвалидностью, среди них более пятисот — с нарушением зрения.
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В перспективе у разработчиков - доработать программу и добавить возможность поиска низкопольного транспорта. Это будет удобно для колясочников.
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