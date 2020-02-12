Вслед за масштабными пожарами в Австралию пришли сильнейшие дожди

Источник материала: Газета Авангард

На австралийский штат Новый Южный Уэльс вслед за сильнейшими пожарами обрушились самые мощные за последние годы дожди. Власти и местные жители надеются, что это поможет полностью справиться с огнем в этой части континента к концу текущей недели, сообщает BBC .





По данным пожарной службы штата (RFS), дожди потушили около 30 очагов возгорания, еще 24 продолжают полыхать по всему Новому Южному Уэльсу. Погасли два самых мощных очага к югу и к северу от Сиднея, которые горели с ноября 2019 года и уничтожили по 500 тыс. га земли каждый.

«Судя по прогнозу погоды, мы возьмем оставшиеся очаги под контроль довольно быстро. Надеемся, что к концу недели их не останется вовсе», — заявил представитель RFS Джеймс Моррис.

Однако в ряде районов ливни вызвали сильные наводнения, и сотням жителей снова пришлось эвакуироваться — на этот раз, спасаясь от воды. Жители побережья штатов Новый Южный Уэльс и Квинсленд предупреждены о возросшем уровне угрозы, но власти считают, что ее пик уже миновал.

По данным правительственного Бюро метеорологии Австралии, с 7 февраля в Сиднее выпало более 391 мм осадков, что обычно составляет четырехмесячную норму. Экстренные службы получили около 10 тыс. звонков с сообщениями о поваленных деревьях, затопленных домах и нарушенном транспортном сообщении. Сотни человек эвакуированы. Более 100 тыс. домов в штатах, где прошли дожди, лишены электричества. На ликвидацию последствий ливней и наводнений направлены 800 пожарных. При этом всего 100 пожарных остаются в районах активных очагов огня, где дожди так и не прошли.

Последние лесные пожары в Австралии были особенно разрушительными. Ученые считают это последствием изменения климата. С ноября 2019 года в огне погибли по меньшей мере 33 человека, около 1,5 млрд животных, сгорели тысячи домов, пострадала территория в 11 млн га.