В Полоцке мужчина украл чужую собаку - но она от него убежала, а он попал под уголовку

Источник материала: Tut.by

В Полоцке мужчина украл собаку, привязанную возле магазина. Она от него сбежала. Животное подобрала на улице горожанка и на следующий день вернула хозяйке. А похитителя собаки ждет суд за кражу, сообщает МВД.





Жительница Полоцка отправилась в магазин вместе с собакой породы китайская хохлатая. Привязала питомца на входе, между двумя стеклянными дверями, и пошла за покупками. После шопинга собаки в тамбуре уже не было. Женщина позвонила в милицию.

Оперативники изучили запись камер наблюдения и увидели пьяного мужчину, который отвязал собаку. Сначала он пытался вести животное за поводок, однако оно сопротивлялось. Тогда похититель взял собаку на руки. Той это не понравилось, она вырвалась и убежала.

Песик блуждал по улице, на него обратила внимание неравнодушная горожанка. Она приютила животное и разместила объявление в соцсетях. На следующий день собачка вернулась к хозяйке.

Похитителя собаки милиционеры застали дома. Объяснить свой поступок он не смог. Сказал лишь, что животное ему очень понравилось.

Возбуждено уголовное дело за кражу.