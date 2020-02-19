«Автобус задержали на границе, пассажиров высадили». У водителей нашли бутылки с изображением марихуаны

Источник материала: Tut.by

Вместо запланированных девяти часов в дороге по маршруту Киев-Минск, минчанин Александр провел 15. Во время пограничного контроля у водителей обнаружили бутылки с изображением конопли, автобус задержали и отогнали на штраф-стоянку. А пассажиры в ожидании следующего автобуса провели на пограничном пункте Александровка шесть часов.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Минчанин Александр только сегодня ночью вернулся домой, но уже решил: обязательно отправит претензию в адрес перевозчика. По словам пассажира, после такой поездки настроение испорчено, день потерян, и он не смог вовремя выйти на работу.

Во вторник, 18 февраля, Александр вместе с другом прилетел в Киев из Турции, сели на автобус до Минска, но на границе что-то пошло не так.

— Приехали в пограничный пункт Александровка около 13.00, прошли украинскую границу, а когда приехали на нашу, белорусский пограничник увидел у водителей бутылку спиртного с изображением листика марихуаны. Потом нашли еще одну такую же бутылку, — рассказывает TUT.BY Александр. — Пограничники изучали этикетку, что-то смотрели в интернете. Как я понял, на бутылке было написано, что напиток содержит марихуану. Водители объясняли: купили эти бутылки в украинском магазине, есть чеки. И тут такая ситуация получается: автобус как средство совершения преступления задерживают, нас высадили, автобус оградили «ежами» и начали брать со всех объяснения, составлять протокол. После чего автобус отогнали на штраф-стоянку, а нам отдали личные вещи. И что делать?

В маршрутке Киев-Минск ехало всего два пассажира и два водителя. Как отмечает Александр, пограничный пункт Александровка — это тихое и безлюдное место, «нет даже кофейного аппарат». В 15.00 стало понятно: автобус никуда не поедет, нужно решать, что делать дальше.

— Нам оформили пешее пересечение границы и, к счастью, пограничники вошли в положение, посадили нас в какую-то каморку. А мы уже связались с диспетчером компании перевозчика: «Очень хочется домой». Там пообещали вопрос решить, в 20.00 следующий автобус забрал нас и водителей. В итоге провели на белорусской границе шесть часов без еды, никаких извинений от перевозчика, присутствуют моральные страдания, финансовые убытки. А вот сотрудники Государственного пограничного комитета вели себя очень профессионально, напишу им благодарность.

В беседе с журналистом TUT.BY Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета, рассказал: такие случаи, когда транспортное средство задерживается прямо на границе, происходят несколько раз в год и сотрудники действуют по определенной схеме.

— Если у контролирующих служб на государственной границе возникают подозрения, что в транспортном средстве перемещаются наркотические средства или психотропные вещества, то исследуются все обстоятельства дела. Изымаются предметы, которые содержат запрещенные вещества, направляются на экспертизу. А транспортное средство задерживается и находится на штраф-стоянке до тех пор, пока экспертиза не даст заключение: является ли это наркотическим средством или нет, — объясняет Антон Бычковский.

По его словам, автомобиль или автобус не могут ехать дальше, потому что отправляются на углубленный досмотр. Возможно, в тайниках пограничники найдут запрещенные вещества.

— Пока это только подозрения и проводятся проверочные мероприятия, — комментирует Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета, ситуацию в пункте пропуска Александровка.

В похожих историях, как случилась с Александром на украинско-белорусской границе, пограничники стараются помочь людям, временно размещают их в пункте пропуска, а уже задача перевозчика прислать дополнительный транспорт.