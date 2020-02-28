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Зима, которой не было, заканчивается. Все о погоде в Витебске в выходные

28.02.2020 09:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ура, в эти выходные мы прощаемся с зимой (хоть ее и не было). Погода будет хорошей для прогулок и масленичных гуляний. В целом, по прогнозам синоптиков, нынешняя весна ожидается теплее обычного.


В субботу, 29 февраля, днем до +3 градусов. Без осадков.

В воскресенье, 1 марта, ночью около нуля, а днем до +4°С. Возможен дождь, ветрено.

Хороших вам выходных, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Погода будет хорошей для прогулок и масленичных гуляний.
 
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