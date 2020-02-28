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Весна! Погода в Гомеле в выходные
28.02.2020 09:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ну вот и перезимовали! Если все, что мы видели в последние три месяца, конечно, можно назвать зимой. В ближайшие дни нас ждет весна не только в календаре, но и за окном,
В субботу в Гомеле до +5°С, облачно и ветрено.
В воскресенье — плюс восемь и солнечно. Весна!
Хороших выходных, друзья!
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