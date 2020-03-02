Тепло и дождливо. В первую весеннюю неделю в Могилеве - до +12°С

Источник материала: Tut.by

Первая весенняя неделя в Могилеве будет теплой и дождливой, сообщает pogoda.by .



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В понедельник небо затянет тучами, утром и вечером — дожди. Воздух прогреется до +8°С, но будет очень ветрено.

Во вторник ожидается сплошная облачность, целый день дождь. Днем +4…6 °С.

В среду сплошная облачность, до +10°С.

В четверг наконец выглянет солнце, будет тепло — до +12°С.

В пятницу сплошная облачность, туман, дожди. Днем до +11°С.

Хорошей недели!

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