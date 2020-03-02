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Тепло и дождливо. В первую весеннюю неделю в Могилеве - до +12°С
02.03.2020 07:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Первая весенняя неделя в Могилеве будет теплой и дождливой, сообщает
В понедельник небо затянет тучами, утром и вечером — дожди. Воздух прогреется до +8°С, но будет очень ветрено.
Во вторник ожидается сплошная облачность, целый день дождь. Днем +4…6 °С.
В среду сплошная облачность, до +10°С.
В четверг наконец выглянет солнце, будет тепло — до +12°С.
В пятницу сплошная облачность, туман, дожди. Днем до +11°С.
Хорошей недели!
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Первая неделя весны в Могилеве будет теплой и дождливой.
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