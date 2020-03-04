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Пинский районный центр занятости объявил о срочном наборе слушателей в группы для обучения продавцов и поваров
04.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В отделе занятости сейчас срочно набираются слушатели в формируемые группы по обучению профессиям:
В управлении также добавили, что обучение для безработных – бесплатное, слушателям выплачивается стипендия.
За более подробной информацией обращайтесь в отдел занятости по адресу: г. Пинск, ул. Куликова, 29, каб. 18. Справки по телефону: 31-60-45, 32-22-12, 32-22-87.
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Пинский районный центр занятости объявил о срочном наборе слушателей в группы для обучения продавцов и поваров
> Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в управлении по труду, занятости и социальной защите Пинского райисполкома, безработным жителям Пинского района...
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