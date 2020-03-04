ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пинский районный центр занятости объявил о срочном наборе слушателей в группы для обучения продавцов и поваров

04.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Пинский районный центр занятости объявил о срочном наборе слушателей в группы для обучения продавцов и поваров
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в управлении по труду, занятости и социальной защите Пинского райисполкома, безработным жителям Пинского района предлагается освоить востребованные на рынке труда профессии.

В отделе занятости сейчас срочно набираются слушатели в формируемые группы по обучению профессиям:

  • продавца (срок обучения – 2 месяца)
  • повара (срок обучения – 3 месяца).

В управлении также добавили, что обучение для безработных – бесплатное, слушателям выплачивается стипендия.

За более подробной информацией обращайтесь в отдел занятости по адресу: г. Пинск, ул. Куликова, 29, каб. 18. Справки по телефону: 31-60-45, 32-22-12, 32-22-87.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в управлении по труду, занятости и социальной защите Пинского райисполкома, безработным жителям Пинского района...
 
Новости дня
Новости общества
 
Сотрудничество в военной сфере между Беларусью и Россией носит стратегический характер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

03.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика