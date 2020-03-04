Пинский районный центр занятости объявил о срочном наборе слушателей в группы для обучения продавцов и поваров

Источник материала: Полесская правда



Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в управлении по труду, занятости и социальной защите Пинского райисполкома, безработным жителям Пинского района предлагается освоить востребованные на рынке труда профессии.

В отделе занятости сейчас срочно набираются слушатели в формируемые группы по обучению профессиям:

продавца (срок обучения – 2 месяца)

(срок обучения – 2 месяца) повара (срок обучения – 3 месяца).

В управлении также добавили, что обучение для безработных – бесплатное, слушателям выплачивается стипендия.

За более подробной информацией обращайтесь в отдел занятости по адресу: г. Пинск, ул. Куликова, 29, каб. 18. Справки по телефону: 31-60-45, 32-22-12, 32-22-87.