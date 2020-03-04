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Сотрудничество в военной сфере между Беларусью и Россией носит стратегический характер

04.03.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Сотрудничество в военной сфере между Беларусью и Россией носит стратегический характер

В Министерстве обороны Беларуси состоялась встреча главы оборонного ведомства генерал-майора Виктора Хренина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрием Мезенцевым.

Стороны проанализировали текущее состояние сотрудничества, обсудили перспективные направления взаимодействия.

Основное внимание было уделено вопросам подготовки и проведения совместных мероприятий в 2020 году:

✔️ IX Московской конференция по международной безопасности;

✔️мероприятий, посвященных празднованию Победы советского народа в Великой Отечественной войне;

✔️«Армейским международным играм-2020»;

✔️6-му Международному военно-техническому форуму «Армия-2020»;

✔️ заседанию совместной Коллегии министерств обороны Беларуси и России.

Генерал-майор Виктор Хренин отметил, что сотрудничество в военной сфере между Беларусью и Россией носит стратегический характер, является неотъемлемой частью всего спектра двусторонних и многосторонних отношений, а также играет важную роль в системе обеспечения военной безопасности Республики Беларусь.

По окончании встречи обе стороны подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию в областях, представляющих взаимный интерес.

МО РБ

 
 
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В Министерстве обороны Беларуси состоялась встреча главы оборонного ведомства генерал-майора Виктора Хренина с Чрезвычайным и Полномочным Послом...
 
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