ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Борисовчанки – в числе победительниц областного конкурса "Женщина года Минщины-2019"

06.03.2020 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

В числе получивших награды в разных номинациях были и борисовчанки.

Борисовчанки – в числе победительниц областного конкурса "Женщина года Минщины-2019"

 

 

 

 

 

 

 В номинации «Материнская слава» награду получила родитель-воспитатель управления по образованию Борисовского райисполкома Вера Ложечник. Она вместе с  супругом Василием Мартиновичем воспитала 6 своих и 27(!) приемных детей.

 Борисовчанки – в числе победительниц областного конкурса "Женщина года Минщины-2019"

 

 

 

 

 

 

 В номинации «Успешный руководитель» была награждена главный врач Борисовского специализированного дома ребенка Светлана Дятко.

 Борисовчанки – в числе победительниц областного конкурса "Женщина года Минщины-2019"

 

 

 

 

 

 

 А вот победителем областного конкурса СМИ «Современница Минщины» в категории «Специальный приз «Лучшее СМИ» признана газета «Адзінства». Высокую награду главный редактор газеты Екатерина Воробьёва получила из рук заместителя председателя ОО «Белорусский союз женщин» Лилии Станиславовны Ананич.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брюнетки и блондинки, зеленоглазые и с голубыми глазами, худенькие и с пышными формами, руководители и домохозяйки – такие разные, но абсолютно все прекрасные!...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Нам хотят поставить здесь завод!» Коттеджный поселок под Солигорском борется против строительства цеха
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика