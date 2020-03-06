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В числе получивших награды в разных номинациях были и борисовчанки.





В номинации «Материнская слава» награду получила родитель-воспитатель управления по образованию Борисовского райисполкома Вера Ложечник. Она вместе с супругом Василием Мартиновичем воспитала 6 своих и 27(!) приемных детей.





В номинации «Успешный руководитель» была награждена главный врач Борисовского специализированного дома ребенка Светлана Дятко.





А вот победителем областного конкурса СМИ «Современница Минщины» в категории «Специальный приз «Лучшее СМИ» признана газета «Адзінства». Высокую награду главный редактор газеты Екатерина Воробьёва получила из рук заместителя председателя ОО «Белорусский союз женщин» Лилии Станиславовны Ананич.