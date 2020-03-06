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Фотоловушки помогут в борьбе с незаконными свалками

06.03.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В ходе очередного аппаратного заседания глава района Анатолий Гапоник поручил взять несанкционированные свалки на видеоконтроль. В частности, председателям сельсоветов он рекомендовал
использовать переносные устройства фото и видеофиксации, эффективность которых уже оценили лесники.

Фотоловушки помогут в борьбе с незаконными свалками

В связи с началом весенне-полевых работ Анатолий Генрикович также акцентировал внимание правоохранителей на необходимости активизации работы по сохранности товарно-материальных ценностей в АПК, управлению сельского хозяйства и продовольствия было поручено взять на строжайший контроль прохождение техосмотра техники сельскохозяйственных предприятий.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ.
По сообщению начальника РОЧС Сергея Халдая за прошедшую неделю в районе пожаров не произошло. Работниками инженерно-инспекторского состава отдела в составе 8 смотровых было обследовано 116 домовладений граждан. В рамках Единого дня безопасности 27 февраля в колледже прошли тактико-специальные учения по реагированию на ЧС в учреждениях с массовым пребыванием людей. В учениях приняли участие сотрудники РОЧС, а также аварийных служб района. Практически были отработаны действия работников учреждения в случае обнаружения пожаров.

ПРАВОПОРЯДОК.
Оперативную обстановку за неделю доложил начальник ОВД Виталий Подзерун. Так, за отчетный период в районе зафиксировано 83 правонарушения, 6 преступлений. К административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественных местах привлечены 8 человек. Сотрудниками ТАИ и отдела по борьбе с экономическими преступлениями за неделю пресечено 3 факта незаконной перевозки и хранения лома цветного и черного металлов общим весом 1125 кг. Лом изъят, в отношении граждан начаты административные процессы.
На дорогах района за неделю произошло 1 ДТП, в ходе повседневного надзора за безопасностью дорожного движения выявлено 8 нарушений ПДД. Так, 1 водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, 5 – не имели права управления, 1 –не пропустил пешехода.

МОБИЛЬНАЯ ГРУППА.
В ходе работы мобильной группу райисполкома обследовано 9 организаций всех форм собственности, расположенных на территории Узовского сельсовета. Выявлено 48 нарушений. Из них 18 нарушений охраны труда и электробезопасности, 19 – санитарных норм и правил, 11 – пожарной безопасности. Освидетельствовано 42 человека. Людей, находящихся на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, не выявлено.

Ирина ПАЛУБЕЦ
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В ходе очередного аппаратного заседания глава района Анатолий Гапоник поручил взять несанкционированные свалки на видеоконтроль. В частности,...
 
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