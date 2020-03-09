В Витебске придумали, как вычислить вандалов, которые портят «Золотую рыбку»

Источник материала: Tut.by

На одном из фонарей неподалеку от скульптуры «Золотая рыбка» в устье Витьбы появилась фотоловушка. При помощи таких устройств обычно делают съемку диких животных и ловят браконьеров в лесу. В Витебске же решили так бороться с вандалами, которые воруют у «рыбки» то ключ, то, горшок с монетами, пишут «ННВ».





Напомним, композиция «Золотая рыбка» появилась на набережной у слияния Западной Двины и Витьбы в июне 2017 года на праздновании Дня города. Но в первоначальном виде скульптура просуществовала до августа 2018 года, пока у «рыбки» не украли символический ключ от города с гербом и надписью «Віцебск».

В августе 2019 года скульптура лишилась стилизованного горшочка с монетами. Он был закреплен внизу памятника, внутри большой «ракушки». В конце нынешнего февраля «Золотую рыбку» повредили в третий раз — с ключа исчезли буквы в названии города.

Во всех трех случаях вандалов не установили.

Фотоловушка на фонаре появилась после того, как надпись на ключе отреставрировали.





Таблички с предупреждением о видеозаписи рядом нет.