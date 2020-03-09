Источник материала: Единство

Так, в последний день зимы прошли масленичные гулянья «Вот и масленка к нам пришла!» для учащихся учреждения образования и жителей агрогородка.

Масленичные гулянья – это веселые и задорные хороводы вместе с ряжеными скоморохами, песни, танцы с ребятами и гостями праздника.

Участники мероприятия с большим удовольствием слушали народные масленичные песни, участвовали в веселых конкурсах, состязались на ловкость и быстроту. Такие соревнования воспитывают в детях командный дух.

Все желающие смогли угоститься блинами, горячим чаем, сладостями и другими масленичными лакомствами. Закончился праздник традиционным сжиганием чучела, символизирующим проводы зимы и встречу весны, прощание со всем старым и ежегодное обновление.

Конкурсы, игры и забавы никого не оставили равнодушным!

Елена СТАСОВА, заместитель директора по учебно-воспитательной работе