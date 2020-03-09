10 марта - онлайн-конференция с гинекологом и онкогинекологом. Задавайте вопросы!

Источник материала: Tut.by

Онлайн-конференция «Диагностика и лечение гинекологических заболеваний» пройдет 10 марта с 15.30 до 17.00 на информационных порталах «Здоровые люди» ( 24health.by ) и TUT.BY.

Можно ли сохранить яичники при удалении эндометриозных кист? Какой способ диагностики наиболее информативный для профилактики рака половых органов? О каком заболевании могут говорить болезненные, обильные месячные или пенистые выделения? Чем опасен высокий пролактин в биохимии? Как лечат рак тела матки?

На вопросы ответят:

Александр Ильич Бич, главврач Городской гинекологической больницы Минска, акушер-гинеколог высшей категории, заслуженный врач Беларуси.

Светлана Евгеньевна Шилкович, доцент кафедры онкологии БелМАПО, кандидат мед. наук, врач-онколог высшей категории.

Предварительно вопросы можно присылать на электронную почту info@24health.by и оставлять на форуме под статьей.