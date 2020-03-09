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10 марта - онлайн-конференция с гинекологом и онкогинекологом. Задавайте вопросы!
09.03.2020 11:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Онлайн-конференция «Диагностика и лечение гинекологических заболеваний» пройдет 10 марта с 15.30 до 17.00 на информационных порталах «Здоровые люди» (
Можно ли сохранить яичники при удалении эндометриозных кист? Какой способ диагностики наиболее информативный для профилактики рака половых органов? О каком заболевании могут говорить болезненные, обильные месячные или пенистые выделения? Чем опасен высокий пролактин в биохимии? Как лечат рак тела матки?
На вопросы ответят:
Александр Ильич Бич, главврач Городской гинекологической больницы Минска, акушер-гинеколог высшей категории, заслуженный врач Беларуси.
Светлана Евгеньевна Шилкович, доцент кафедры онкологии БелМАПО, кандидат мед. наук, врач-онколог высшей категории.
Предварительно вопросы можно присылать на электронную почту info@24health.by и оставлять на форуме под статьей.
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Онлайн-конференция «Диагностика и лечение гинекологических заболеваний» пройдет 10 марта с 15.30 до 17.00 на информационных порталах «Здоровые люди» (24health.by) и TUT.BY.
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