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В Пинске хотят построить новую базу для большого тенниса
10.03.2020 08:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новую базу для большого тенниса хотят построить в Пинске к концу года, сообщает
Разместить ее хотят в районе старейшего стадиона «Припять». Здесь вырастет административное здание с учебными классами, к нему примкнут крытые корты с четырьмя полноразмерными площадками, конструкция которых будет аналогична куполу местной академии футбола.
В проекте также предусмотрена реконструкция стадиона, который превратится в многофункциональный спортивный объект с футбольным полем, беговыми дорожками, площадками для баскетбола и воркаута.
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Разместить ее хотят в районе старейшего стадиона «Припять».
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