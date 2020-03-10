В Пинске хотят построить новую базу для большого тенниса

Источник материала: Tut.by

Новую базу для большого тенниса хотят построить в Пинске к концу года, сообщает Zarya.by .



Фото: Reuters

Разместить ее хотят в районе старейшего стадиона «Припять». Здесь вырастет административное здание с учебными классами, к нему примкнут крытые корты с четырьмя полноразмерными площадками, конструкция которых будет аналогична куполу местной академии футбола.

В проекте также предусмотрена реконструкция стадиона, который превратится в многофункциональный спортивный объект с футбольным полем, беговыми дорожками, площадками для баскетбола и воркаута.