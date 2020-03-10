В Витебской области разыскивают 670 призывников. Некоторые уклоняются от армии годами

Источник материала: Tut.by

В Витебской области в осеннем призыве 2019 года к уголовной ответственности привлекли почти 40 парней за уклонение от службы в армии, сообщают «Витебские вести».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Заместитель военного комиссара Витебской области полковник Сергей Кунаховец отметил, что осеннему призыву подлежали почти 8 тысяч юношей. Более 4 тысяч из них получили отсрочки. В армию ушли 1512 парней.

В минувший призыв было 83 уклониста. К уголовной ответственности привлекли почти 40 человек.

669 человек скрываются от службы в армии, их ищут военкоматы и милиция. Это — 8% от всех жителей региона, подлежащих призыву. Некоторые уклоняются годами.