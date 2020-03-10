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В Витебской области разыскивают 670 призывников. Некоторые уклоняются от армии годами
10.03.2020 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебской области в осеннем призыве 2019 года к уголовной ответственности привлекли почти 40 парней за уклонение от службы в армии,
Заместитель военного комиссара Витебской области полковник Сергей Кунаховец отметил, что осеннему призыву подлежали почти 8 тысяч юношей. Более 4 тысяч из них получили отсрочки. В армию ушли 1512 парней.
В минувший призыв было 83 уклониста. К уголовной ответственности привлекли почти 40 человек.
669 человек скрываются от службы в армии, их ищут военкоматы и милиция. Это — 8% от всех жителей региона, подлежащих призыву. Некоторые уклоняются годами.
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669 парней скрываются от службы годами, их ищут военкоматы и милиция. Это - 8% от всех жителей региона, подлежащих призыву.
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