Утром в Минске «минировали» здание завода «Кристалл»

Источник материала: Tut.by

Сегодня здание завода «Минск Кристалл» на улице Октябрьской проверяли саперы — утром 10 марта пришло сообщение о минировании. Проверка показала, что информация была ложной, пишет официальный телеграм-канал пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.



Фото: пресс-служба МВД Беларуси

Сообщение об опасности поступило на электронную почту ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ». На место приехали милиция, спасатели и саперно-пиротехническая группа внутренних войск МВД. Работники предприятия временно эвакуировались для обследования здания.

Подозрительных предметов не обнаружили. Устанавливается личность отправителя сообщения. Следователи дадут этому правовую оценку.

МВД просит с понимаем отнестись к возможным неудобствам, связанным с мерами безопасности.