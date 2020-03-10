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Утром в Минске «минировали» здание завода «Кристалл»

10.03.2020 11:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня здание завода «Минск Кристалл» на улице Октябрьской проверяли саперы — утром 10 марта пришло сообщение о минировании. Проверка показала, что информация была ложной, пишет официальный телеграм-канал пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.


Фото: пресс-служба МВД Беларуси

Сообщение об опасности поступило на электронную почту ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ». На место приехали милиция, спасатели и саперно-пиротехническая группа внутренних войск МВД. Работники предприятия временно эвакуировались для обследования здания.

Подозрительных предметов не обнаружили. Устанавливается личность отправителя сообщения. Следователи дадут этому правовую оценку.

МВД просит с понимаем отнестись к возможным неудобствам, связанным с мерами безопасности.

 
Теги: Минск
 
 
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Проверка показала, что информация была ложной, пишет официальный телеграм-канал пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.
 
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