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Утром в Минске «минировали» здание завода «Кристалл»
10.03.2020 11:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня здание завода «Минск Кристалл» на улице Октябрьской проверяли саперы — утром 10 марта пришло сообщение о минировании. Проверка показала, что информация была ложной,
Сообщение об опасности поступило на электронную почту ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ». На место приехали милиция, спасатели и саперно-пиротехническая группа внутренних войск МВД. Работники предприятия временно эвакуировались для обследования здания.
Подозрительных предметов не обнаружили. Устанавливается личность отправителя сообщения. Следователи дадут этому правовую оценку.
МВД просит с понимаем отнестись к возможным неудобствам, связанным с мерами безопасности.
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Проверка показала, что информация была ложной, пишет официальный телеграм-канал пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.
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